Cascos azules españoles en Líbano salen ilesos tras un nuevo ataque de carros de combate israelíes
Las fuerzas israelíes efectuaron tres disparos con su cañón, cayendo los proyectiles a 150 metros y 380 metros de los militares españoles, que se replegaron a una zona segura, informa Defensa. 

Carmen Rengel
Carmen Rengel
Soldados españoles de la FINUL, trasladando en una ambulancia militar el cuerpo de uno de sus compañeros, muerto en 2015.Ali Abdo / Anadolu Agency / Getty Images

El Ministerio de Defensa ha denunciado disparos —sin daños— a manos de Israel contra una patrulla española desplegada en Líbano. Este tipo de incidentes se vienen repitiendo en los últimos meses. La ministra, Margarita Robles, denunció el pasado mes de noviembre otro ataque de las mismas fuerzas israelíes a una posición española con fuego de ametralladora pesada. En aquella ocasión, dos soldados españoles resultaron heridos.

Ayer, sobre las cuatro y media de la tarde, tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la llamada buffer zone en el área de responsabilidad del Batallón Español (SPANBATT) de la Brigada Este de UNIFIL, liderada por el general Antonio Bernal Martín.

La buffer zone es una zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mantienen en territorio libanés. Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar —al sur de la localidad de El Khiam— para monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada buffer zone.

En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal (cañón), y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla. La patrulla del SPANBATT fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun.

Las fuerzas de UNIFIL, entre las que se encuentran nuestros militares españoles, están contribuyendo a la paz y estabilidad en el Sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes.

El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, ha recordado que “cualquier acción hostil contra ellas representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad”.

