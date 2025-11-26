Consumo eliminará los productos ultraprocesados de los menús infantiles de hospitales

El Ministerio de Consumo ha anunciado este miércoles que eliminará de los menús infantiles de hospitales y también en residencias todos los productos ultraprocesados. Esta medida pretende acabar con los malos hábitos alimentarios de niños, niñas y adolescentes e imponer un mayor control y conciencia sobre los alimentos que se consumen y su impacto positivo en entornos juveniles.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy ha asegurado que es "incomprensible que no exista ningún tipo de control sobre estos alimentos, existiendo una evidencia tan amplia sobre sus efectos".

La retirada de estos alimentos se incluirá en el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado por el Gobierno en 2025 y por el cual se obligaba a colegios e institutos a cumplir las recomendaciones de las instituciones de salud internacionales. Todo ello con el objetivo de que se garantice y fomente una alimentación saludable tanto en hospitales como en residencias de mayores. Sin embargo, apuntan desde el ministerio, quedará a elección del paciente si desea consumir alguno de estos productos.

Consumo también ha informado de que está trabajando para limitarlos en los menús infantiles de cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros.

La urgencia por tomar partido en esta cuestión responde también a los datos publicados por la revista médica británica como The Lancet, los alimentos ultraprocesados suponen actualmente más de un 30% de nuestra dieta, una tasa que se ha triplicado en las últimas dos décadas. Por otro lado, desde Consumo inciden en que, este modelo de alimentación se ve "impulsado por el afán de lucro empresarial, no por la nutrición ni la sostenibilidad"

Así, Bustinduy ha destacado que se verán limitados “aquellos productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal”. Y continuó afirmando que esta "normativa responde a un clamor social, y también de la comunidad científica, así como a las numerosas denuncias realizadas tanto por parte de la ciudadanía como de entidades sociales y de colectivos profesionales”, ha dicho el ministro Bustinduy.

En lo que respecta al papel del ministerio, Bustinduy ha señalado que es la administración pública la que se tiene que encargar de dar ejemplo y liderar la transición hacia entornos alimentarios saludables, en línea con lo que demanda la OMS. Por ello, el texto recoge que "el consumo creciente de alimentos representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental".