Continúa la huelga de hambre de once saharauis que piden asilo en España desde Barajas

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

Un total de once solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúan este martes en huelga de hambre porque alegan que son saharauis perseguidos, por lo que demandan protección internacional en España. Sumar y Podemos han criticado al Gobierno al entender que no acoge a este grupo de personas para "no molestar" a Marruecos.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han elevado a once el número de solicitantes de asilo que han rechazado el desayuno este martes en señal de protesta, aunque ninguno ha precisado atención sanitaria.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció ayer que los solicitantes de asilo procedentes de Marruecos que dicen ser saharauis perseguidos serán "deportados" si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente.

Según Grande-Marlaska, el Gobierno actuará con este grupo "cumpliendo la legalidad nacional e internacional, como en todo momento y siempre avalado por los órganos judiciales". "Se deportarán, se volverán o serán devueltos todos aquellos que de conformidad a la ley no se haya estimado como acreedores de protección internacional", apuntó.

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron ayer que había 57 ciudadanos marroquíes, de los que diez habían comunicado su decisión de ponerse en huelga de hambre, aunque este lunes sólo cinco habían rechazado la comida a primera hora del día.

Belarra denuncia en Barajas el abandono del Gobierno a una niña saharaui enferma y a su madre, que acaba de sufrir un aborto Una treintena de activistas saharauis esperan su solicitud de asilo en Barajas. Hay entre diez y treinta en huelga de hambre. La Policía le ha impedido entrar a la sala en la que se encontraban.

Denuncia de partidos y de la abogada

Tanto Podemos como Sumar han criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por tener paralizada la decisión de dar protección internacional al grupo de saharauis, lo que han ligado a que el Gobierno lo que evita es "molestar" a Marruecos. Desde el Ministerio añaden que el personal sanitario sigue "permanentemente su situación, por si fuera necesaria asistencia específica, que no ha sido requerida hasta este momento".

En las últimas horas, la abogada del grupo en huelga, Fatma El Galia, ha denunciado que hay casi una treintena de saharauis en huelga de hambre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Esta abogada ha afirmado que sus defendidos "alegan y prueban" que son "activistas saharauis perseguidos". "Algunos han estado en prisión y han sido torturados. Estamos ante hechos probados para solicitar protección internacional, porque corren peligro si vuelven a su país", ha asegurado, denunciando que hay personas retenidas desde hace varias semanas.

Los problemas derivados de los solicitantes de asilo que piden protección cuando hacen escala en Barajas provocó hace meses la intervención del Gobierno para evitar el colapso de las instalaciones ante la llegada de ciudadanos de diferentes países africanos, entre ellos Mauritania, Senegal, Kenia o Marruecos. En algunos casos, se han implantado visados de tránsito para evitar que se produzcan fraudes al hacer escala en Madrid.