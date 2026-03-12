Sócrates, filósofo griego: "Cuando el debate se pierde, la calumnia se convierte en la herramienta del perdedor"

Los filósofos de la antigua Grecia siguen teniendo mucho que aportar a la sociedad actual. Sus reflexiones han quedado para la historia y es importante tenerlas en cuenta en ámbitos como la política o la cultura.

Sócrates es uno de los filósofos más relevantes de la historia del pensamiento humano. Nacido en Atenas en el año 479 a.C, fue el creador de lo que hoy conocemos como Método socrático, aunque él lo llamaba simplemente diálogo o mayéutica.

No existen escritos publicados por Sócrates, así que todo lo que se sabe sobre él proviene de 3 fuentes: los diálogos de Platón, los diálogos de Jenofonte y las obras de Aristófanes.

Lo mejor para entender el pensamiento de Sócrates es acudir a los diálogos de Platón, que fue su discípulo más importante y reunió sus reflexiones en dichos escritos.

Sócrates reflexionó sobre temas de gran profundidad para el ser humano: la virtud, la justicia o el amor son algunos de los asuntos que iluminaron sus pensamientos.

También cuestionaba a los políticos y a la religión. Esto le llevó a ser acusado de corromper a la juventud y de introducir nuevos dioses. En el año 399 a.C fue condenado a muerte y cumplió la sentencia bebiendo cicuta. Falleció a los 71 años, pero sobrevivieron las escuelas socráticas, que acabaron extendiendo sus reflexiones para el resto de la historia.

La difamación como arma política

Una de las frases que se le atribuyen a Sócrates tiene mucho que ver con la política: "Cuando el debate se pierde, la calumnia se convierte en la herramienta del perdedor".

Lo que se describe en esta cita es algo muy habitual en las disputas de ideas. Cuando una persona se queda sin argumentos para defender su postura, suele suceder que recurra al insulto o la difamación como intento desesperado para llevar la razón.

Esto es lo que se conoce como falacia ad hominem, es decir, tratar de ridiculizar o difamar al adversario, pretendiendo que así sus argumentos pierdan fuerza.

Se trata de una técnica tramposa, ya que ataca a la persona y no al argumento. Por eso la cita considera que es una estrategia de perdedores. Seguramente te resultará familiar, pues es una treta habitual en los debates políticos.

Otras frases de Sócrates

Esta no es la única frase atribuida a Sócrates que se suele utilizar con frecuencia. Hay muchas más, y no sólo tratan sobre política o debate.

Estas son algunas de las frases de Sócrates:

Sólo sé que no sé nada.

Una vida sin examen no merece ser vivida.

El mayor de todos los misterios es el hombre.

El amigo debe ser como el dinero que, antes de tenerlo, se sabe el valor que tiene.

El orgullo divide a los hombres, la humildad los une.

La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades.

Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones.

Las nociones de bien y mal son innatas en el alma humana.

Las penas de la vida deben consolarnos de la muerte.

El hombre desenfrenado no puede inspirar afecto ni a otro hombre ni a un dios, es insociable y cierra la puerta a la amistad.

Hay que tener en cuenta que las citas atribuidas a Sócrates no son literales. Son reflexiones que recogieron sus discípulos y que han ido sobreviviendo al transcurso de los años. Pero ello no quita que se pueda aprender de la idea que subyace en ellas.