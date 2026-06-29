Antón Losada explica por qué están saturados los servicios públicos: "No es porque haya venido nadie de fuera"

El programa Hoy por hoy, de la Cadena SER, ha abordado este lunes la cuestión de la inmigración, que es desde hace años uno de los principales motores del mercado laboral español; más si cabe desde la última gran regularización, ejecutada este año.

Sobre este asunto se ha pronunciado Antón Losada, quien ha defendido que la discusión sobre las regularizaciones debe ir más allá de las políticas migratorias, analizando el funcionamiento del propio mercado laboral.

"Han pasado más de 20 años desde la última regularización, que deberíamos haber hecho mucho antes", ha opinado el analista, quien sostiene que "ha habido gente que ha ganado mucho dinero explotando a estos trabajadores".

El gallego también ha comparado esa realidad con otras prácticas que, a su juicio, contribuyen al funcionamiento del sistema productivo, como los cientos de horas extraordinarias que cada mes no se remuneran.

En este punto ha alertado sobre los riesgos que entraña aceptar el relato que, en su opinión, intenta imponer la extrema derecha sobre la relación entre inmigración y servicios públicos.

"Una década de recortes"

"Nuestras políticas sociales y nuestros servicios sociales no están saturados porque haya mucha gente; están saturados porque llevan soportando una década de recortes", ha afirmado en referencia al gobierno de la Comunidad de Madrid.

Para Losada, esto es así porque en 2022, solo el 5% de los usuarios de los servicios sociales eran inmigrantes y porque los extranjeros representan el 11% del total de personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital.

"Si los servicios sociales están saturados o si usted no recibe una prestación a la que tiene derecho, no es porque haya venido nadie de fuera a quitársela", ha sentenciado el periodista gallego.

De un tiempo a esta parte, la derecha han defendido que los servicios públicos de nuestro país sufren una devaluación provocada, en gran medida, por la saturación. A menudo recurren a esta explicación para justificar un discurso antinmigración.