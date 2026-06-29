Sin oficina, sin efectivo, sin azúcar y sin alcohol: el mapa de los 'sin' que define a cada generación de españoles

Hubo un tiempo en que pedir una cerveza sin alcohol en un bar levantaba alguna ceja. Hoy, vivir "sin" —sin oficina, sin efectivo, sin azúcar, sin cafeína o sin alcohol— se ha normalizado para buena parte de los españoles. Y, sobre todo, ha dejado de leerse como una privación: el 64% ya no asocia ese estilo de vida a renunciar a nada, sino a decidir.

Así se desprende del Estudio Ambar sobre la generación SIN, una investigación elaborada por la consultora YouGov por encargo de la cervecera Ambar —que este año celebra el 50 aniversario de la primera cerveza sin alcohol fabricada en España— a partir de 1.000 entrevistas online realizadas entre el 5 y el 12 de mayo de 2026. Según el trabajo, fue a partir de 2010 cuando la sociedad española empezó a integrar el 'sin' como algo cotidiano, hasta convertirlo en lo que el estudio describe como el nuevo estándar del estilo de vida del país.

Lo digital, el primer territorio conquistado

Ranking de la generación 'SIN' de Ambar

En el conjunto de la población, los 'sin' más asentados tienen que ver con la vida digital: comunicarse sin distancia (57%), gestionar sin burocracia (53%) y comprar sin desplazamientos (47%) encabezan un ranking que confirma que lo digital fue el primer gran terreno que conquistó el 'sin'. Le siguen elegir qué ver y cuándo sin horarios de televisión (46%), viajar al extranjero sin grandes inversiones (45%) y pagar sin efectivo (45%).

Cada generación, su propio 'sin'

Las diferencias por edades son la parte más reveladora del estudio. Los boomers valoran sobre todo los 'sin' funcionales y cotidianos, como pagar sin efectivo o las opciones sin alcohol, azúcar o gluten en el consumo habitual: una generación que adoptó el 'sin' por practicidad.

Los millennials destacan en los 'sin' ligados al equilibrio entre vida y trabajo (trabajar sin ir a la oficina, viajar sin grandes desembolsos), usándolo como herramienta de libertad personal.

Y la generación Z lidera los 'sin' más sociales y bajo demanda (comida a domicilio, transporte, apps de citas): para ellos no es una conquista, sino el punto de partida, el mundo en el que han nacido.

Del carro de la compra a la caña

La cultura del 'sin' lleva décadas instalada también en la cesta de la compra. Según el estudio, el 79% de los españoles consume habitualmente lácteos semi o desnatados, el 71% ha normalizado los refrescos sin azúcar y el 64% recurre a las bebidas sin cafeína. Más de la mitad (55%) opta por repostería sin azúcar y el 51% por chocolate sin ella.

En ese mismo terreno, la cerveza sin alcohol ha llegado ya al 47% de los españoles. El estudio la retrata, sobre todo, desde el disfrute: el 64% considera completamente normal brindar sin alcohol, el 60% asegura que no ha cambiado en absoluto su forma de socializar y el 52% ya no asocia disfrutar de la noche al consumo de alcohol. Su uso se dispara, además, en situaciones concretas como conducir (41%) o cuando simplemente se busca evitar los efectos del alcohol (39%).

"La cerveza sin alcohol no excluye, no etiqueta, no resta: suma", resume Enrique Torguet, director de Comunicación, Institucional y ESG de Grupo Agora. A su juicio, "cada generación ha llegado a ella desde un lugar distinto: los boomers como alternativa funcional (57%), los millennials como parte de un consumo flexible (47%) y la gen Z con la normalidad de quien no necesita cuestionarla (27%)".

"Hay que saber escuchar"

Un botellín de Ambar SIN, la pionera de las cervezas sin alcohol, junto a la última creación de Ambar

El origen de todo esto se remonta a mayo de 1976, cuando Ambar elaboró la primera cerveza sin alcohol de España. ¿La razón? "Hay que saber escuchar", resume Juan Antonio Corchón, maestro cervecero de La Zaragozana entre 1965 y 2000, que respondió así a una demanda que llegaba desde la comunidad médica de Zaragoza, que pedía una alternativa saludable en un contexto de elevado consumo de alcohol.

Junto al profesor belga Charles A. Masscheleine, Corchón identificó una cepa de levadura capaz de fermentar solo los azúcares más simples del mosto, generando una mínima cantidad de alcohol.

Su sucesor, Antonio Fumanal, continuó esa línea: la compañía asegura haber desarrollado la primera cerveza sin alcohol y sin gluten del mundo en 2011 y la primera sin azúcar en 2022, con su gama Ambar Triple Zero, que hoy incluye cinco variedades.

Su último lanzamiento es Ambar Triple Zero Probiótica, que presenta como la primera del mundo 0,0 alcohol, 0 azúcar y con un millón de probióticos, ¿cuál será la próxima innovación 'sin'?