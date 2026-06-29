Amara Aladel, experta en hipotiroidismo, alerta sobre algunos protectores solares: "Mira bien la etiqueta antes de comprar"

Con el verano y las altas temperaturas, el protector solar se convierte en un imprescindible para cuidar la piel. Sin embargo, la experta en hipotiroidismo Amara Aladel recomienda fijarse no solo en el factor de protección, sino también en los ingredientes que contiene el producto.

"Si compras protector solar este mes, antes de pagar mira bien la etiqueta", aconseja. Según explica, hay tres ingredientes presentes en algunos protectores solares que han sido objeto de estudio por su posible efecto sobre el sistema hormonal.

Los tres ingredientes en los que recomienda fijarse

Una persona aplicándose protector solar en spray. Getty Images

Aladel señala tres filtros solares químicos que, según afirma, prefiere evitar. Se tratan de la oxibenzona, el octinoxato y el homosalato. "Hay tres ingredientes en muchas cremas solares que son disruptores endocrinos", explica. Los disruptores endocrinos son sustancias que, en determinadas circunstancias, pueden interferir en el funcionamiento de las hormonas.

La experta asegura que estos compuestos podrían afectar a procesos relacionados con la tiroides o con otras hormonas del organismo. Sin embargo, las autoridades sanitarias europeas revisan de forma periódica la seguridad de estos ingredientes y autorizan su uso dentro de unas concentraciones concretas cuando consideran que son seguras.

¿Qué alternativa propone?

En lugar de esos filtros químicos, Aladel recomienda elegir protectores solares que contengan óxido de zinc o dióxido de titanio. Según explica, estos minerales protegen la piel frente a la radiación solar y tienen un buen perfil de seguridad. "Busca un protector solar con óxido de zinc y dióxido de titanio", aconseja.

Más allá del tipo de protector, la experta recuerda que la mejor forma de protegerse del sol no depende únicamente de la crema. "La mejor protección siempre es la ropa", afirma.

En este punto coincide con las recomendaciones de los dermatólogos, que aconsejan utilizar camisetas, sombreros, gafas de sol y buscar la sombra durante las horas de mayor radiación solar. También recuerdan que el protector debe aplicarse en cantidad suficiente y renovarse cada dos horas o después del baño.

Lo importante es protegerse del sol

Quemadura solar VCHAL VIA GETTY IMAGES

Los especialistas insisten en que el mayor riesgo para la salud sigue siendo exponerse al sol sin protección, ya que la radiación ultravioleta aumenta el riesgo de quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y cáncer cutáneo.

Por ello, aunque algunas personas prefieran protectores con filtros minerales y otras opten por filtros químicos, lo realmente importante es utilizar un protector solar adecuado, aplicarlo correctamente y acompañarlo de otras medidas para reducir la exposición al sol.

Como recuerda Amara Aladel, revisar la etiqueta puede ayudar a elegir el producto que mejor se adapte a las preferencias de cada persona. Pero hay que recordar que el mejor protector solar es aquel que se usa de forma correcta y constante cuando se está al aire libre.