El mensaje de Feijóo por el Día del Orgullo LGTBI despierta críticas y la de Víctor Gutiérrez arrasa: "Igual es mucho pedir"

Este domingo 28 de mayo se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTI y el mensaje que publicó Alberto Núñez Feijóo en la red social X despertó muchas críticas en redes sociales, no solo por el contenido, sino por el contexto que el Partido Popular vivió días atrás.

"En el Día del Orgullo LGTBI reivindicamos una España donde cada persona pueda vivir en libertad, con dignidad y sin miedo. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual, ni tampoco señalado por sus ideas", ha escrito el líder popular en un tuit.

Remató su 'reivindicación' alegando que "la libertad solo es completa cuando es para todo" y concluyó con el hashtag "Feliz Orgullo 2026". En el tuit añadió una imagen con el lema: "Todos diferentes. Todos iguales".

Tales fueron las reacciones que los comentarios duplican a los 'me gusta' (más de 2.000 frente a más de 900) y el comentario del diputado socialista y waterpolista Víctor Gutiérrez ha arrasado.

"Estaría bien que, además de poner una fotito y un tuit, votarais a favor de que nadie pudiese arrastrarnos a terapias de conversión para curarnos como si estuviéramos enfermos, o que no recortarais las leyes que nos protegen", ha pronunciado Gutiérrez.

Su conclusión, sentenciadora: "Pero igual es mucho pedir, Alberto". El pasado jueves 25 de junio, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría absoluta la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas "terapias de conversión", que tenían como objetivo eliminar o negar tanto la orientación sexual como la identidad sexual o la expresión de género.

137 abstenciones del PP

La iniciativa fue propuesta por el PSOE y obtuvo 178 votos a favor, 32 en contra de Vox y 137 abstenciones del Partido Popular. Por otro lado, Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromís piden "más ambición" para avanzar en otras medidas, como ofrecer ayudas económicas y vivienda para facilitar la denuncia de las víctimas de estas terapias.

De esta manera, la norma propone castigar con pena de prisión "de seis meses a dos años", además de una multa de ocho a 24 meses, a todo aquel que practique sobre una persona, con su consentimiento o el de su representante legal, cualquier acto o método de "aversión o conversión".

Jaime de los Santos, del PP: "Soy del PP y soy maricón y estoy orgulloso de ambas cosas"

Ese mismo jueves, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, provocó también la atronadora réplica de Víctor Gutiérrez por sus palabras en el congreso.

"Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de lo que han hecho por mí hombres y mujeres de toda condición y, sobre todo, lo que han hecho mi padre y mi madre, católico de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor, el amor que es lo que construye futuro. Búsquenlo que merece la pena", expresó De los Santos.

A Gutiérrez le bastó con responder: "Yo también soy maricón y estoy muy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, señor de los Santos. No como usted".

"No le voy a hacer a usted protagonista, solo le voy a decir que usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI. Hoy era el día de estar con las víctimas y usted se pone con Vox, hoy era el día de estar con los colectivos y se pone del lado de seguir ejerciendo la violencia", pronunció en la tribuna del Congreso.