Vox expulsa cautelarmente del partido a Ortega Smith por negarse a dejar la portavocía en Madrid 

Es el último desencuentro conocido hasta hoy. Vox ha decidido suspender cautelarmente de militancia a Javier Ortega Smith, fundador y buque insignia del partido en sus primeros años. La decisión llega ante la negativa del político y abogado a ceder la portavocía del grupo parlamentario en el Ayuntamiento de Madrid.

El golpe de efecto dado por Abascal, adelantado por El Español, llega tras una larga lista de enfrentamientos absolutamente públicos entre el aparato del partido de ultraderecha y quien fuera su diputado y secretario general.

Hace días, VozPópuli detallaba que el grupo de Vox decidió retirarle la portavocía de forma unánime, designando a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal, cuestión contra la que se ha rebelado Ortega Smith.

Desde Vox recogen su desacato como una infracción "muy grave", por lo que el partido de ultraderecha asegura haber activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos, que recoge la expulsión cautelar del infractor.

Una vieja y larga historia

Dos meses antes y en la víspera de Nochebuena, Abascal echaba a su antiguo socio del 'aparato' nacional, al expulsarse de la Ejecutiva. La reacción del 'afectado' no se hizo esperar y de forma notoria recuperó unas palabras antiguas del presidente de Vox, donde alertaba del escaso cariz democrático de los partidos políticos en España. "Hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo", añadía Ortega Smith en un comentadísimo mensaje en sus redes.

Antes y después, los choques se han multiplicado. Desde la formación han resaltado los comportamientos tildados como 'provocadores' de Javier Ortega Smith. Entre ellos, su asistencia como cargo del partido al acto de presentación del think tank de Iván Espinosa de los Monteros, ex peso pesado de Vox y amigo personal de Ortega Smith.

Igualmente, la formación criticó la presencia del político y abogado en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre tras la decisión de Santiago Abascal y la cúpula nacional de no acudir para no coincidir con el Gobierno.