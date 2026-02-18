Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vox expulsa cautelarmente del partido a Ortega Smith por negarse a dejar la portavocía en Madrid
Política
Política

Vox expulsa cautelarmente del partido a Ortega Smith por negarse a dejar la portavocía en Madrid 

El que fuera fundador y antiguo secretario general de Vox lleva años enfrentado con la cúpula del partido de Abascal, que lleva su enfrentamiento al (pen)último escenario.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Ortega Smith.EFE

Es el último desencuentro conocido hasta hoy. Vox ha decidido suspender cautelarmente de militancia a Javier Ortega Smith, fundador y buque insignia del partido en sus primeros años. La decisión llega ante la negativa del político y abogado a ceder la portavocía del grupo parlamentario en el Ayuntamiento de Madrid.

El golpe de efecto dado por Abascal, adelantado por El Español, llega tras una larga lista de enfrentamientos absolutamente públicos entre el aparato del partido de ultraderecha y quien fuera su diputado y secretario general.

Hace días, VozPópuli detallaba que el grupo de Vox decidió retirarle la portavocía de forma unánime, designando a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal, cuestión contra la que se ha rebelado Ortega Smith.

Desde Vox recogen su desacato como una infracción "muy grave", por lo que el partido de ultraderecha asegura haber activado un procedimiento disciplinario previsto en sus estatutos, que recoge la expulsión cautelar del infractor.

Una vieja y larga historia

Dos meses antes y en la víspera de Nochebuena, Abascal echaba a su antiguo socio del 'aparato' nacional, al expulsarse de la Ejecutiva. La reacción del 'afectado' no se hizo esperar y de forma notoria recuperó unas palabras antiguas del presidente de Vox, donde alertaba del escaso cariz democrático de los partidos políticos en España. "Hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo", añadía Ortega Smith en un comentadísimo mensaje en sus redes.

Antes y después, los choques se han multiplicado. Desde la formación han resaltado los comportamientos tildados como 'provocadores' de Javier Ortega Smith. Entre ellos, su asistencia como cargo del partido al acto de presentación del think tank de Iván Espinosa de los Monteros, ex peso pesado de Vox y amigo personal de Ortega Smith.

 

Igualmente, la formación criticó la presencia del político y abogado en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre tras la decisión de Santiago Abascal y la cúpula nacional de no acudir para no coincidir con el Gobierno.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política