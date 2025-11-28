David Broncano pone sobre la mesa por qué hay mucha gente que prefiere ahora la dictadura: que los que mandan tomen nota 

Javier Cercas y Eduard Fernández han ido a divertirse a La Revuelta, el programa de David Broncano en las noches de TVE, a presentar la serie de televisión Anatomía de un instante —o Anotop at que diría Alberto Núñez Feijóo— basada en la novela homónima de Cercas sobre el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La ficción de Movistar está protagonizada por Álvaro Morte, que hace de Adolfo Suárez y por Eduard Fernández, que se mete en la piel del histórico dirigente comunista Santiago Carrillo.

En la entrevista, Broncano ha puesto sobre la mesa el espinoso tema de por qué parece que mucha gente, especialmente los jóvenes, parece que añoran una dictadura. De hecho, según el barómetro del CIS de octubre, el 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".

En el mismo estudio hay otro dato preocupante: un 17,3% de los españoles considera que la democracia es "peor o mucho peor" que los años de la dictadura franquista en los que el miedo y la imposición era la norma.

La aventura de la democracia en España

Para Cercas, su novela muestra "la aventura de la conquista democracia en España y es una aventura impresionante". Añade Fernández que "hay mucha gente que flipa porque no tenían noción del asunto y se enteran de muchas cosas y más hoy en día que hay mucha gente que la democracia...".

"¿Se ha hablado suficientemente claramente y suficiente extensamente sobre lo que fue la dictadura y la lucha por la democracia? Porque es verdad da un poco estos días la sensación, a veces, igual no se ha explicado esto mucho con la suficiente fuerza o el suficiente empaque para que la gente entienda bien lo que fue aquello y lo que fue ese proceso", expone Broncano.

Para el actor Eduard Fernández, mucha gente seguro que cuando supiese realmente lo que se vive en una dictadura dirían que no querían eso. "Hay mucha gente que diría, ¿ah que era esto? No hombre no", comenta de nuevo el presentador de TVE.