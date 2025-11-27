Feijóo se equivoca, dice que Sánchez protagonizará la serie de televisión 'Anotop' y lo que está pasando ahora es digno de verse

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha convertido a su pesar en el gran protagonista de las últimas horas por un lapsus que ha tenido durante la sesión de control al Gobierno.

"¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop. Ah... Perdón", ha asegurado Feijóo desde su escaño. Cuando ha querido salir del embrollo y decir correctamente lo que quería decir, se le ha acabado el tiempo, se ha desactivado el audio y nadie ha escuchado cómo se titularía realmente esa supuesta serie.

En cualquier caso, parece evidente que el dirigente 'popular' quería hacer un juego de palabras con la serie basada en el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que trata sobre el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 liderado por Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada.

Tras esa escena ha tomado la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dedicado su primera frase para responder a ese momento de Feijóo: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario. De todas formas, no por la forma en la que dice las cosas, es por lo que dice, no propone nada".

"La izquierda no pide ni permiso ni perdón por gobernar, ahí están los resultados de este Gobierno con 22 millones de personas ocupadas, creciendo lo que no crece otra economía en Europa y reduciendo el déficit y la deuda pública. Entiendo que ustedes tengan que apoyar a Ayuso, en definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega", ha replicado Sánchez.

Ese Anotop de Feijóo ha hecho las delicias de muchos en las redes sociales, se han lanzado a construir montajes imaginando cómo se vería esa serie en Netflix. Marcianos, extraterrestres y faraones egipcios serían los supuestos protagonistas de esa ficción.

Estos son algunos de los mejores montajes sobre ello: