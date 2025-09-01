De los Presupuestos a la reducción de la jornada laboral: las asignaturas pendientes del Gobierno en el arranque del curso político

Vuelta a la rutina. Una vez terminadas las vacaciones, la clase política regresa al trabajo. Y en el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la legislatura entra en una fase decisiva. En los próximos meses, el Ejecutivo se enfrentará a importantes votaciones en el Congreso de los Diputados para sacar adelante leyes que cimenten el recorrido final hasta las generales de 2027. La más importante será, por supuesto, la ley de Presupuestos, pero también normas como la reducción de la jornada laboral o la denominada 'ley Bolaños' para la reforma del acceso a la carrera judicial. Y todo en un contexto de gran fragmentación en el que los socios hacen valer sus votos a cambio de concesiones.

A continuación, exponemos la situación de las principales y qué otras leyes están todavía pendientes de aprobarse en Congreso:

Ley de Presupuestos

El Gobierno ha prorrogado ya hasta dos veces las cuentas del año 2023. En 2024 se decidió no presentar nuevos presupuestos por la celebración de las elecciones catalanas y, este año, la posición de los socios parlamentarios han hecho inviable su aprobación. De heho, ni siquiera se han presentado. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dicho que los de 2026 sí llegarán a la Cámara Baja y que esperan recabar el apoyo de la mayoría parlamentaria. "Lo intentaremos por todos los medios", aseguran a El HuffPost miembros del Gobierno.

Pero no será fácil: el partido de Carles Puigdemont insiste en que no se sentará siquiera a negociar si no se ejecutan las partidas pendientes de presupuestos anteriores, que cuantifica en 50.000 millones. ERC, mientras, también habla de saldar viejas cuentas como el sistema de financiación singular para Cataluña. Y Podemos asegura que no cuenten con su voto si se aumenta el gasto en defensa, si no se rompen relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y si no se baja por ley un 40% el precio de los alquileres”. Sólo Bildu parece estar dispuesto a apoyar los Presupuestos de Sánchez como acto de fe para garantizar la legislatura.

Condonación de la deuda

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también confirmó la semana pasada que el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley para condonar deuda a las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros. Después, pasará al Congreso para su aprobación. Al ser ley orgánica necesita de una mayoría absoluta, algo a priori difícil puesto que partidos como Compromís o Chunta consideran insuficiente la propuesta para sus territorios y han avisado de que no apoyarán esta medida. Junts, por su parte, también criticó "el café para todos". A ellos les gustaría que la quita sólo fuera para Cataluña.

Reducción de la jornada laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a sacar adelante en esta legislatura la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Tras dura negociaciones para convencer al PSOE, ahora queda ganarse el voto de Junts. Los independentistas catalanes, alineados con la patronal, ya han dicho en multitud de ocasiones que no apoyarán la norma. Sin embargo, desde Sumar se muestran confiados en que cambiarán de opinión. De ahí que, en plena polémica por el caso Cerdán, decidieran en junio frenar su tramitación en el Congreso y dejar la votación para el otoño. El resto de partidos, incluido el PNV, respaldan la propuesta.

"Ley Bolaños"

La reforma del acceso a la carrera judicil ideada por el ministro Bolaños también corre peligro de fracasar si Junts no le da sus votos. Sus exigencias son, prácticamente, imposibles: cerrar la Audiencia Nacional (o dejar al mínimo sus competencias), crear un CGPJ catalán con postestad para la gestión de nombramientos de jueces o una reforma del régimen de responsabilidad penal de los jueces para "garantizar la imparcialidad en los procesos".

Otras leyes 'estancadas' en el Congreso

En total, el Gobierno tiene actualmente en el Congreso hasta 43 proyectos de ley en tramitación. Algunos, desde principios 2024, como es el caso de la ley de familias. La norma, impulsada por la cartera del ministro Pablo Bustinduy, reconoce la diversidad de las diferentes situaciones familiares y busca mejorar la protección social de las mismas. Su aprobación sigue siendo una incógnita, al igual que la norma de servicios de atención a la clientela para que éstos sean gratuitos, ágiles y personalizados.

De la rama de Cultura queda pendiente la denominada Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual y por parte de Transportes la conocida como ley de Movilidad Sostenible.

Po su parte, el ministerio para la Transformación Digital y Función Pública intenta sacar adelante el anteproyecto de ley que impulsa la gobernanza democrática en servicios digitales y registro de los medios de comunicación, e Industria su esperada Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

Además, el Gobierno tiene pendiente la reforma de la ley Mordaza, el cambio en el régimen electoral para que los debates sean obligatorios, el blindaje de la universalidad del Sistema Nacional de Salud, el refuerzo a la protección de los deudores hipotecarios o las leyes de dependencia y discapacidad para mejorar las prestaciones y reducir la burocracia.