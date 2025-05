Detenido por disparar en Verín (Ourense) a su expareja, incluida en el sistema VioGén

Un hombre ha sido detenido como presunto responsable de disparar a su ex en el barrio Primero de Mayo de la localidad ourensana de Verín, una mujer incluida en el sistema VioGén, han informado fuentes de la investigación, que se encuentra herida grave aunque no se teme por su vida. El suceso ocurrió el domingo y fue una particular que presenció todo la que dio la alerta.

En la ventana del piso en el que se produjeron los hechos continúan las marcas de los balazos, que fueron dos, según ha precisado la Guardia Civil. Al parecer, agresor y víctima tuvieron una discusión por los hijos.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha dicho a la prensa que esta persona aparecía en el nivel más bajo de riesgo del sistema VioGén y ha alertado contra el "machismo agresivo". Ante esta lacra, "no vale actuar con tibieza porque todos debemos ser contundentes en la condena", ha manifestado.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.