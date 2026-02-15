Un hombre con una orden de alejamiento en vigor hiere de gravedad a su expareja y sus dos hijas en Ibiza

Nuevo posible caso de violencia machista. Un hombre ha atacado a su expareja, que ha resultado herida de gravedad, así como a sus dos hijas en Ibiza. El agresor tenía una orden de alejamiento en vigor, según ha podido confirmar EP. Por ahora, se desconoce el estado de la víctima, que ha sido trasladada en estado grave hasta un centro hospitalario.

Si eres o has sido víctima de violencia machista o conoces a alguien que la sufra...

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.