Las duras palabras de Mireia Vehí (CUP) sobre el papel político que ha desempeñado Arrimadas

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha aceptado el reto de David Andújar y ha contado que elegiría a Inés Arrimadas para jugar al popular Uno. En una distendida charla para la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost, la dirigente no ha dudado en dejar claro qué opinión tiene de la actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso. "Compartí con ella parlamento catalán, pero no la conozco. Durante ese tiempo creo que hizo un papel político ruin. ¿Por qué basas toda tu campaña política en perseguir el catalán? ¿Por qué montas espectáculos con la bandera? ¿Vienes a enfrentar a la peña? Enfréntate a los ricos porque, si no lo haces, eres una cobarde", ha señalado.

Vehí ha admitido, por tanto, que no ha hecho "buenas migas" con Arrimadas a lo largo de estos últimos años y tampoco cree que la vaya a ver mucho más. "No tiene pinta", ha dicho en referencia a las encuestas que sitúan a Ciudadanos fuera del Congreso en la próxima legislatura.

Además de Arrimadas, la dirigente de CUP también ha elegido a Irene Montero para jugar al Cluedo, a María Jesús Montero para el Trivial o a Cayetana Álvarez de Toledo para competir en el Monopoly.

Mireia Vehí ha sido la última invitada al espacio de David Andújar Prohibido hablar de política, donde el colaborador de El HuffPost mantiene una conversación agradable y cercana con rostros muy conocidos del panorama político español. En el caso de la dirigente de CUP, Andújar optó por jugar al Jenga con ella en un bar cooperativo del popular barrio de Lavapiés.