El mal trago que ha pasado Irene Montero con una vecina de Valencia: "¡Caradura!"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vivido este miércoles un tenso enfrentamiento con una vecina de Valencia durante un mitin celebrado en el barrio de Benimaclet. Montero ha acudido a la capital valenciana para hacer campaña de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Allí ha atacado a Compromís, al defender que "si hubiera sido por el PSOE y Compromís" no habría habido gobierno de coalición en España desde 2020. Además, ha señalado que Unidas Podemos es la "única fuerza política que no se pone de perfil cuando vienen las cosas difíciles" y "no deja que golpeen al otro".

Durante su intervención, Montero también ha presentado a la candidata a la alcaldía, Pilar Lima, como "la primera alcaldesa sorda y bollera" de Valencia que trabaje para una "ciudad inclusiva y por remunicipalizar los recursos".

Arropada por los vecinos, Irene Montero ha vivido un momento desagradable cuando una señora se ha acercado a ella para preguntarle cómo siendo tan joven se había podido comprar un chalet. La ministra le ha respondido diciendo que uno de los motivos es que su padre falleció de cáncer con 60 años y le dejó una herencia al completo, ya que ella es hija única. "Por eso y porque tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi dinero la casa que me dé la gana", señalaba.

Tras su respuesta, Montero ha abandonado el lugar dejando a la vecina con la palabra en la boca. "Es una caradura, no me ha dejado hablar", destacaba la señora. Una persona de la organización del acto respondía a la mujer diciéndole que la ministra ya le había dejado dirigirse a ella. "Caradura será usted", le ha espetado.