Miguel Ríos entra en la campaña andaluza con un símil que irritará al PP y a Vox

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con el cantante Miguel Ríos, en la apertura de campaña, el 30 de abril de 2026, en Granada.

El cantante granadino Miguel Ríos, que ha participado en el acto de apertura de la campaña andaluza del PSOE con María Jesús Montero en Granada, ha explicado que Andalucía está "en una encrucijada" puesto que la "ultraderecha y la derecha están adoptando eslóganes 'trumpistas' y medidas fascistas como la 'prioridad nacional'".

Para el granadino, que arrancó la noche con un característico "bienvenida" para la candidata, el mundo "atraviesa tiempos oscuros que solo se pueden combatir con más socialismo" y ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya mantenido a España "lejos de la guerra ilegal de Trump y Netanyahu", en referencia al conflicto que EEUU e Israel libran contra Irán.

El artista se ha mostrado convencido de que la sevillana será la próxima presidenta de Andalucía y se ha definido como "simpatizante socialista", por lo que se ha congratulado de ver todas las propuestas que ha hecho el PSOE andaluz para los comicios regionales y ha señalado que Montero es "una mujer admirable, una política intachable" que, además, tiene experiencia para gobernar.

"Mereces que hagamos todo el esfuerzo los socialistas y los simpatizantes como yo para que llegues a esta meta (de la Presidencia de la Junta) porque va a ser por el bien de Andalucía", ha añadido el cantante.

Ríos ha acabado su intervención, antes de presentar a Montero, con una canción que es un poema de Luis García Montero contra la guerra escrito en 2003, cuando el foco bélico estaba en Irak y que ha despertado el aplauso de los presentes, unos 700 según los organizadores del acto.

"Lobos con piel de cordero"

María Jesús Montero, en su intervención, empezó advirtiendo a los suyos contra "los políticos que son lobos con piel de cordero" y ha animado a la movilización que le permita "defender los servicios públicos".

Montero ha señalado que a los que "van de frente" entre sus adversarios, en velada referencia a Vox, "se les ve venir", pero "la sociedad se tiene que cuidar de los lobos con piel de cordero", en alusión presumiblemente al candidato del PP, Juanma Moreno que, ha añadido, "se disfraza para mezclarse con el rebaño y a la menor oportunidad, ataca".

Frente a estos perfiles, la socialista ha presentado al PSOE como el garante de los servicios públicos y ha animado a los andaluces a acudir a las urnas este 17 de mayo "pensando en lo suyo", en "su interés" y animando al voto "en la puerta del colegio, en la reunión del club del jubilado, en la fábrica, en el comercio..."

Montero, ante unas 700 personas, según fuentes del PSOE, ha apelado a "la activación del voto progresista" que puede pensar que "estas elecciones no son importantes y que esto de la sanidad y la educación no depende de la Junta".

La candidata socialista ha añadido que el pueblo andaluz "es un pueblo sabio que sabe lo que le interesa y sabe lo que tiene que hacer para que su interés esté en el centro de la política" y ha alertado contra la tentación de cuestionar "los currículum de cada uno o donde trabaja la mujer de cada uno".

La líder del PSOE andaluz ha indicado que el ataque personal "que deshumaniza" es una forma de "no hablar del modelo de sanidad o educación que planteamos" y que además, genera un "desapego de los ciudadanos en la política, que es lo que pretenden" desde el PP de Juanma Moreno.

Montero ha recordado que una de sus primeras medidas si gana las elecciones andaluzas será "garantizar que los andaluces puedan ver a su médico de cabecera en 24 o 48 horas".

Ha señalado que el candidato del PP en estas elecciones, Juanma Moreno, pertenece a un partido que ha votado "no al decreto de prórroga de los alquileres, a que la Constitución tenga capacidad de blindar nuestro derecho a ser madres cuando queremos, a la reforma laboral, a la subida del salario mínimo interprofesional o a la revalorización de las pensiones".