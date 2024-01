El Ayuntamiento de Madrid reprueba a Ortega Smith por su agresión a Eduardo Rubiño

El Ayuntamiento de Madrid ha reprobado a Ortega Smith tras la agresión que protagonizó en el último Pleno de 2023 contra el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

El Partido Popular se ha sumado al PSOE y a Más Madrid y ha votado a favor de reprobar al concejal de Vox tras unos hechos con los que consideran que "se pasa de frenada".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Algo a lo que Ortega Smith, ni corto ni perezoso, tras abandonar el Pleno después de terminar su intervención, ha hecho referencia, en declaraciones a la prensa sobre su segunda reprobración, con una frase que lo dice todo: "Me importa un 'rebledo".

Rita Maestre ha acusado al portavoz de la formación ultraderechista de "normalizar" la violencia y sustituir "la palabra por la agresión física", como ha demostrado un "matón de tres al cuarto".

"Queremos decirle que 'no' a Ortega Smith y que le digamos 'no' también a una forma violenta y antidemócrata de ejercer la política en nuestras instituciones", ha justificado la portavoz de Más Madrid.

Maestre acusa a Vox de "normalizar" la violencia y tilda a Ortega Smith de "matón de tres al cuarto" Decenas de personas se concentran frente al Palacio de Cibeles para dar su apoyo al dirigente de Vox el día en el que se debate su reprobación por la agresión a Rubiño

Almeida critica su actitud "cobarde"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a todos los concejales del Ayuntamiento de la capital "un plus de ejemplaridad" con los madrileños tras los últimos hechos y ha criticado la actitud "muy cobarde" del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, al ausentarse del Pleno extraordinario.

En su intervención en la sesión extraordinaria del Pleno, Almeida ha asegurado que hoy es un día "muy triste" pero "necesario" en el Ayuntamiento, para condenar la "inaceptable conducta intimidatoria" de Ortega Smith con el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

"Me gustaría lanzar una idea a todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid. No cabe equiparar a quien agredió con quien fue agredido, pero sí cabe decir que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que hacer un esfuerzo por dar un plus de ejemplaridad frente a todos los madrileños", ha trasladado el alcalde a todos los ediles.

Ortega Smith, apoyado por los suyos

Lejos de recular por su actitud con el concejal de Más Madrid, Javier Ortega Smith se ha rodeado de los otros cuatro concejales de Vox en el Consistorio madrileño y ha decidido abandonar el Pleno extraordinario al final de su intervención.

Al término de su intervención, ha asegurado que “todavía quedan 30 minutos más” de réplica por parte del equipo de Gobierno municipal y las portavoces de Más Madrid y el PSOE-M, cuando “ni siquiera me han concedido cinco minutos para contestar” en la reunión de la Junta de Portavoces.

“Por tanto, abandonaremos este pleno porque no me interesa escucharles, porque ustedes no han querido escucharme a mí”, ha resumido, tras lo cual han salido del salón de plenos.

Desde los pasillos de Cibeles, Smith ha justificado que, ahora mismo, no cabe relación con un PP "que llega a puntos de encuentro con el golpista Pedro Sánchez".

"Nuestro partido ha sido muy claro diciendo que no podemos aceptar ningún tipo de relación, ni de consenso, ni de acuerdo, ni de apoyo con un partido que está empeñado en llegar a puntos de encuentro con este golpista de Sánchez", ha asegurado.

No podemos aceptar ningún tipo de relación con el PP Ortega Smith, portavoz de Vox

Decenas de personas también se han concentrado a las puertas del Palacio de Cibeles en apoyo al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, antes de que se celebrara el Pleno extraordinario.

El grupo simpatizante de Ortega Smith se ha concentrado en la puerta de la Cámara municipal al grito de 'Javier, amigo, España está contigo' o 'Javier, valiente, España te defiende'.

Abascal acusa a Almeida de sumarse al "grito de la izquierda violenta"

En un mensaje publicado a través de la red social X, Santiago Abascal ha cargado contra Almeida, del que asegura que "trata de hacer méritos ante la nueva dirección 'popular'". "Quizá para hacerse perdonar operaciones pasadas, de detectives contra compañeros de partido", ha lanzado, en alusión a la implicación del regidor en el caso del espionaje a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de su propio partido.

"O para que los madrileños olviden su estafa en la promesa de abolir el Madrid Central, que se ha convertido en un impuesto voraz contra las clases medias", ha agregado el líder de Vox, que también ha asegurado que Almeida "se negó a reprobar a Pedro Sánchez, pero no ha dudado en sumarse al grito de la izquierda violenta para hacerlo contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento".

El presidente del partido de extrema derecha considera que, si el PP dirigiera hacia el PSOE, "la mitad del ensañamiento que utiliza contra Vox, Pedro Sánchez ni siquiera habría llegado a la Moncloa".