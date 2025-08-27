El BNG recuerda que Feijóo ya aprobó en 2012 un registro de pirómanos en Galicia... que nunca llegó a poner en marcha

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sorprendió este lunes al proponer la creación de un registro de pirómanos y que éstos lleven una pulsera telemática para conocer su localización. Esta idea es la 'medida estrella' que incluye su plan con 50 medidas contra el fuego que el PP presentó como respuesta a la ola de incendios que ha asolado España en las últimas tres semanas y que ha arrasado más de 350.000 hectáreas.

La petición ha provocado un gran revuelo político, por su singularidad y también su dudosa eficacia. "Pulseras deberían haber tenido algunos para saber dónde estaban durante los fuegos", dijo este martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en alusión a la ausencia de algunos líderes autonómicos del PP durante los incendios, como los casos conocidos de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León mientras ardía Las Médulas o Juanma Moreno en Andalucía.

Además, tal y como contó El HuffPost, sólo uno de cada cuatro incendios originados por el hombre son intencionados. Eso no quiere decir, además, que estos fuegos sean provocados por quienes sufren este tipo de patología. Algunas acciones intencionadas pueden tener simplemente un afán de lucro u otra motivación, como conflictos ganaderos y cinegéticos, el objetivo de ahuyentar animales, vandalismo, resentimiento por una expropiación...

Lo que Feijóo no contó en su comparecencia en lunes en Génova, mientras presentaba su plan, es que la propuesta del registró de pirómanos no es nueva. La senadora del BNG, Carmen Da Silva, señaló este martes, durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Cámara Alta, que el ahora líder del PP ya se lo planteó en 2012 cuando era presidente de la Xunta. Incluso, llegó a ser aprobado. Sin embargo, nunca lo puso en marcha.

"Esa medida, el registro de infractores, lo creó Feijóo en la Ley (de Montes) del 2012 cuando era presidente de la Xunta. Aparece claramente recogido en el capítulo 147. Pero el Gobierno gallego nunca llegó a crearlo. Y está la ley aprobada desde 2012", señaló.

Efectivamente, el artículo 147 de aquella ley señala:

Artículo 147. Registro de infractores.

1. Se creará un registro de infractores en materia de montes dependiente de la consejería competente, en el que se inscribirán de oficio todos aquellos infractores que fueran sancionados por resolución firme.

2. Se dará cuenta al registro de infractores de las resoluciones sancionadoras firmes y de los infractores.

El BNG también subrayó que la misma idea fue de nuevo rescatada en 2021 por Feijóo en una ley de Prevención de Incendios que nunca se llegó a aprobar. "Estas ocurrencias del señor Feijóo las tenía metidas en la ley del 2012, la que aprobó él, pero no se llevaron a cabo", señaló la senadora.