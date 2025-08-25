Feijóo responde a la ola de incendios proponiendo un registro nacional de pirómanos 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que su partido presentará en los próximos días en el Congreso de los Diputados un plan con 50 medidas para la prevención y gestión de grandes incendios en España, que incluye la configuración de un registro nacional de pirómanos o establecer "criterios objetivos para el abordaje de las emergencias bajo el liderazgo de profesionales de acreditada experiencia".

En una comparecencia en Génova, Feijóo ha acusado de nuevo al Gobierno de mantener una postura ausente y paralizada ante los incendios que han arrasado parte de España en los últimos días, con más de 300.000 hectáreas quemadas. "El gobierno ha fallado en su prevención porque no ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que ha tenido. Ha habido falta de previsión y menos medios aéreos operativos. Además, se tardó cinco días en movilizar la ayuda europea y se ha movilizado a cuentagotas las capacidades logísticas del Ejército", ha dicho.

Por ello, va a presentar un plan para atender a las zonas afectadas, donde se especifica una ayuda inmediata a los afectados, la reconstrucción de los pueblos y la preparación ante futuros eventos. Además, incluye un registro de pirómanos a nivel nacional en el que deberían aparecer todos los condenados por provocar fuegos. Todos ellos, incluso, tendrían que utilizar pulseras telemáticas de localización.

Por otro lado, Feijóo también ha pedido establecer criterios objetivos "para el abordaje de las emergencias bajo el liderazgo de profesionales de acreditada experiencia". "De los medios que disponen las CC.AA, de la UME, de los medios que tiene el ejército español y también para activar los medios europeos", ha sostenido.

Por último, el presidente del PP también ha solicitado estudiar "qué prácticas forestales o ganaderas tienen un impacto negativo en la previsión de los incendios".