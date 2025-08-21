El CGPJ abre una nueva investigación a Peinado por incumplir plazos en una causa que acabó archivada

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto nuevas diligencias informativas para examinar la actuación del magistrado Juan Carlos Peinado en una causa de presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, ha adelantado la Cadena Ser. El procedimiento fue finalmente archivado después de que se agotara el plazo de instrucción sin que el juez prorrogara en tiempo las pesquisas.

Estas diligencias se suman a las ya incoadas por el modo en que Peinado interrogó como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en otro asunto. Esta declaración estuvo cargada de tensión, con constantes reproches por parte del magistrado, quien le acusó de responder "con evasivas" y le recriminó: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa".

Una queja por "dejación de deberes"

Los documenos a los que ha tenido acceso la Cadena SER revelan que esta nueva investigación se produce por una queja presentada por el diputado socialista Guillermo Hita, que acusa a Peinado de una "dejación de deberes". El parlamentario reprocha al juez no haber prorrogado la instrucción cuando lo solicitaron con margen las acusaciones populares de Podemos y Más Madrid.

La causa investigaba un presunto sobreprecio en la contratación de Okdiario para la organización de un acto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El plazo legal para instruir, de un año, vencía en enero. Antes de esa fecha, las acusaciones pidieron al magistrado que prorrogase seis meses la investigación y autorizara nuevas diligencias. Sin embargo, Peinado no respondió hasta abril: el día 1 acordó las diligencias y el día 2 prorrogó el plazo, ya fuera de tiempo.

Las defensas recurrieron y la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón, declarando nula la prórroga. Semanas después, Peinado archivó el caso, que, según la queja del diputado Hita, quedó "inconcluso por no haberse acordado la prórroga en el momento que correspondía".

Proceso interno en el CGPJ

Después de recibir la queja a través de la unidad de atención ciudadana, Ricardo Conde abrió diligencias informativas, trámite habitual en estos casos. A partir de ahora, el magistrado Peinado podrá rebatir las acusaciones y presentar sus alegaciones.

El procedimiento concluirá con una propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria: incoar un expediente sancionador, que no necesariamente implica sanción, o archivar la queja si no aprecia irregularidad en la actuación del juez.