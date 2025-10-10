El comentario machista de un edil de Laguna de Duero (Valladolid): dice que no se reunirá con concejalas a solas para que no le acusen "de cosas"

El concejal de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid), Juan Carlos Rodríguez, perteneciente a la formación Independientes por Laguna, ha afirmado en el pleno municipal que no va a reunirse con las portavoces mujeres de la oposición ante el miedo de que le vayan a "acusar de cosas".

"Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir y que son ustedes mujeres, tendré especialmente cuidado en no reunirme nunca a solas con ustedes, sino siempre que estemos acompañados por otros miembros de mi grupo, no vayamos a tener algún problema y me vayan a acusar de cosas", ha dicho el concejal, lo que ha provocado las quejas inmediatas de la oposición y de los ciudadanos que acudieron al pleno.

Tras las críticas de la oposición, el hombre ha continuado insistiendo con su alegato. "Tendré mucho cuidado en no reunirme con ustedes a solas por lo que me pueda pasar porque, visto las consideraciones, creo que podemos llegar a tener algún problema serio", ha agregado entonces.

El político había protagonizado hace unos meses una "discusión acalorada" con un grupo de vecinos, aunque defiende que nunca utilizó la violencia pues, según él, tenía las de perder. "Me superaban en número", recriminó.

