El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y solicita su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

La gestión de las pulseras antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad se puede considerar ya como un escándalo que con el paso de los días está yendo a más debido a la falta de pruebas y explicaciones por parte de la titular de la cartera de Igualdad, Ana Redondo.

Durante la tarde de este miércoles, el Congreso ha reprobado a la ministra y ha exigido su cese inmediato del cargo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este asunto, que ha sido reprochado al Gobierno no solo por toda la oposición, sino también por varios socios de legislatura, se ha saldado con una votación en el Congreso en la que se ha reprobado a Ana Redondo y se ha pedido 'su cabeza'.

Con los votos a favor de VOX y PP -impulsor de la moción debatida-, junto a la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria, la petición ha sido aprobada, con 170 síes, 162 noes y 16 abstenciones.

Por su parte, socios de investidura como ERC o Junts le han solicitado al Gobierno una mayor "transparencia" con los dispositivos, las explicaciones y las soluciones, mientras que los populares han acusado al Gobierno de utilizar el feminismo para "conseguir votos", mientras que la propia Redondo ha acusado a los populares de defender un "feminismo de pacotilla".

"El Gobierno tiene que ser mucho más responsable", han señalado desde ERC, quienes han criticado también que este jueves comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre las pulseras la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en vez de Redondo.

El PSOE, sin embargo, ha elevado una crítica al Partido Popular, a quienes han culpado de "alarmar a las víctimas". "Dejen de alarmar y utilizar a las víctimas como arietes contra el Gobierno", señaló Redondo. Una intervención que fue interpelada la diputada popular Patricia Rodríguez, que señaló a Pedro Sánchez como el "principal culpable y responsable de tanta ineptitud y de tanta negligencia", y ha tachado de "absoluta vergüenza que nadie haya asumido responsabilidades".

Al mismo tiempo, Trinidad Carmen Argota, portavoz socialista, ha demandado al PP que "deje de embarullar y confrontar". Desde la bancada socialista han insistido en que las víctimas han estado "protegidas en todo momento, y han instado al PP ha "dejar el miedo, el bulo y de ser VOX".

DesdeaSumar, Esther Gil ha exigido "soluciones inmediatas" que corrigen las "deficiencias y fallas del sistema, así como la reparación de las víctimas y un sistema "100% público con gestión transparente, responsable y eficaz". Compromís por su parte, ha aludido al president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y la portavoz de la formación valenciana ha preguntado a Feijóo si "cuando Mazón sea imputado, le van a hacer dimitir".