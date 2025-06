El Constitucional avala la amnistía y afea al PP una postura "incompatible con una Constitución" plural

El Tribunal Constitucional ha dibujado una línea nítida entre el juicio político y el juicio jurídico. El borrador de sentencia, que será sometido a debate entre los magistrados a partir del 24 de junio, no solo avala el grueso de la ley de amnistía promovida por el Gobierno, sino que desactiva el discurso del Partido Popular al considerar “incompatible con una Constitución abierta y democrática” la interpretación de que esta norma sería contraria a la legalidad por no estar expresamente recogida en la Carta Magna. La ponencia, elaborada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, recalca que lo que motiva políticamente una ley no forma parte del análisis constitucional, y deja sin efecto la base argumental del recurso presentado por el PP.

La contundencia del borrador no da lugar a dobles lecturas: “El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, afirma, desmontando la tesis del PP según la cual solo caben las leyes expresamente previstas en la norma fundamental. El tribunal subraya que “impedir su aprobación privaría a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no han sido sustraídas por decisión del constituyente”, lo que, añade, “conllevaría la infracción del principio democrático, eje vertebrador de nuestro sistema constitucional”.

La ponencia no se limita a negar la inconstitucionalidad de la ley. Carga de forma directa contra el planteamiento de los populares: “La interpretación que sostiene el Partido Popular es incompatible con la idea de una Constitución abierta, inherente al Estado democrático y al pluralismo político”. Y remata con un mensaje que desactiva el núcleo de la ofensiva del PP: “Una cosa es el porqué de la ley, esto es, de las motivaciones, razones o transacciones políticas que llevaron a su aprobación, y otra muy distinta es lo que la norma es”.

El Constitucional responde así a las insistentes acusaciones de que la amnistía responde a un “pacto de investidura” que erosiona el Estado de derecho. “Los juicios de oportunidad política quedan extramuros de nuestro control”, zanja el texto. Para el tribunal, el origen político de la ley no tiene relevancia jurídica. “No cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo”, recoge el borrador, que justifica la norma como una “mejora de la convivencia y de la cohesión social” en Cataluña. Y aunque admite que la delimitación de los actos amnistiables “puede ser técnicamente mejorable”, considera que el diseño legal es razonable y proporcional.

La sentencia provisional también deja fuera otra de las comparaciones recurrentes en el argumentario del PP: no se trata de un indulto general —prohibido por la Constitución—, ya que la ley no borra los hechos ni anula la labor judicial. “No entra a examinar si se cometieron o no los hechos tipificados como delito”, apunta, y añade: “En contra de lo que se viene afirmando, la amnistía no es el olvido de los hechos”.

Feijóo intensifica el discurso, ajeno al contenido jurídico

Frente a esta contundencia jurídica, la reacción de Alberto Núñez Feijóo se ha limitado a redoblar su ofensiva política. Desde un mitin en Cáceres, el líder del PP denunció que “se nos intenta convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal”, y acusó al Gobierno de “regalar impunidad a cambio de poder”, lo que calificó directamente como “corrupción”. Lejos de matizar su discurso tras conocer el contenido del borrador, Feijóo insistió en que “ni es ético, ni es moral, ni es legal”.

El líder de la oposición no hizo mención directa al criterio técnico del Constitucional. Prefirió sostener su mensaje sobre una retórica emocional, afirmando que el sanchismo “corrompe todo lo que toca” y acusando al Gobierno de desprestigiar las instituciones, los jueces y hasta a las fuerzas de seguridad. En paralelo, su partido ha mantenido vivo el ataque mediático, elevando el tono ante cada filtración o avance del procedimiento judicial.

El Gobierno, en cambio, ha optado por una posición institucional. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, subrayó que “la ley de amnistía es plenamente constitucional” y pidió respeto al proceso judicial. Aseguró además que ya se están viendo “efectos positivos” de la norma, como la “normalización de la vida política en Cataluña”.

El contraste es evidente: mientras el Constitucional se ciñe al marco legal, el PP persevera en una narrativa de confrontación, desconectada del análisis jurídico. El borrador de Montalbán no solo valida el fondo de la ley, sino que devuelve la iniciativa política al Parlamento, dejando claro que la potestad legislativa reside en las Cortes y que las leyes no se juzgan por los pactos que las acompañan, sino por su encaje en la Constitución.