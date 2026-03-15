Calculadora de pactos tras las elecciones de Castilla y León 2026: comprueba los posibles acuerdos para presidir las Cortes

Las elecciones autonómicas de Castilla y León de 15 de marzo de 2026 han dejado un escenario político abierto en el que, una vez más, los pactos serán determinantes para decidir quién presidirá las Cortes y, por extensión, quién tendrá opciones de liderar el Gobierno autonómico en la próxima legislatura. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada, pero se ha quedado lejos de la mayoría absoluta, lo que le obliga a buscar apoyos parlamentarios para garantizar la gobernabilidad durante los próximos cuatro años.

El Partido Socialista vuelve a repetir los escenarios que lleva encadenando desde hace casi 40 años en los que la hegemonía de la derecha ha sido indiscutible y prácticamente imposible de modificar. En algún caso ha perdido las elecciones, pero los pactos le han permitido permanecer en el Ejecutivo económico sin mayor problema.

Este resultado reproduce una tendencia que se ha visto recientemente en otros territorios: victorias del PP sin mayoría suficiente, el crecimiento de Vox como actor decisivo y un segundo puesto del PSOE, acompañado por una izquierda alternativa debilitada por la falta de unidad.

Un Parlamento fragmentado que obliga a negociar

El nuevo reparto de escaños sitúa al PP como primera fuerza política en las Cortes de Castilla y León, aunque sin alcanzar por sí solo el umbral necesario para gobernar. La mayoría absoluta del parlamento autonómico exige reunir más de la mitad de los escaños, por lo que cualquier investidura dependerá de acuerdos entre partidos.

El escenario recuerda al que se produjo en otros comicios autonómicos recientes. En las elecciones de Extremadura de 2025, por ejemplo, el PP ganó los comicios pero se quedó con 29 escaños —por debajo de la mayoría absoluta de 33— y necesitó negociar con Vox, que obtuvo 11 representantes, para asegurar la investidura. Ninguno de los partidos regionalistas consideran a Mañueco como un presidente al que ofrecer su apoyo.

En Castilla y León, el equilibrio parlamentario apunta a una dinámica similar: la suma de PP y Vox aparece como la vía más directa para alcanzar una mayoría suficiente en las Cortes.

PP y Vox, la única suma probable

La aritmética parlamentaria coloca a Vox como socio clave para el Partido Popular. La formación de extrema derecha se consolida como tercera fuerza y vuelve a situarse en posición de decidir la investidura rozando hasta el 20% del voto.

La opción más plausible sería un acuerdo entre ambos partidos, que podría adoptar distintas fórmulas: desde un gobierno de coalición hasta un pacto de investidura con apoyo externo o compromisos programáticos concretos. Este tipo de acuerdos se ha convertido en una fórmula recurrente en varios parlamentos autonómicos cuando el PP gana sin mayoría absoluta aunque debido al número elevado de elecciones de los últimos meses esos acuerdos están paralizados de momento. Recordemos que, por ejemplo, María Guardiola perdió en Extremadura las dos primeras votaciones para ser investida presidenta.

Por ello, la negociación no está exenta de tensiones políticas. En otras comunidades, la relación entre ambas formaciones ha pasado por momentos de fricción pese a que finalmente hayan terminado pactando para asegurar la gobernabilidad.

El PSOE vuelve a perder en unas elecciones autonómicas

El otro gran titular de estas elecciones es la derrota del PSOE pese a haber mejorado ligeramente sus resultados. Los socialistas vuelven a quedarse lejos de la primera posición y ven imposible su capacidad de liderar una alternativa de gobierno en un lugar donde no pisan moqueta desde hace casi 40 años.

La suma de las fuerzas de izquierda tampoco será suficiente para disputar la investidura después de que tanto IU como Podemos hayan quedado fuera de las Cortes. Además, la fragmentación del espacio progresista —con varias candidaturas compitiendo por el mismo electorado— ha reducido a cero sus resultados globales y dificulta cualquier intento de construir una mayoría alternativa.

Este fenómeno se repite en varias comunidades autónomas en los últimos ciclos electorales: el PSOE mantiene presencia relevante pero su peso parlamentario no es suficiente, mientras que la izquierda a su izquierda no logra consolidar una alianza amplia capaz de competir con el bloque conservador. Es más, tanto IU como Podemos han quedado fuera.

¿Existe una alternativa al pacto de derechas?

Sobre el papel, siempre existen combinaciones aritméticas alternativas, pero la realidad política limita mucho las opciones y condena a los últimos territorios electorales a dos posibles opciones: pacto PP-Vox o adelanto electoral.

Una hipotética alianza entre PSOE y otras fuerzas progresistas necesitaría sumar a todos los partidos regionalistas y la abstención del PP, un escenario considerado poco probable por la polarización actual y el abierto rechazo de los populares a todo lo que tenga que ver con el partido del puño y la rosa.

Por ello, la atención se centra en las negociaciones entre el PP y Vox, que podrían definir no solo la presidencia de las Cortes sino también el rumbo político de Castilla y León durante los próximos años.

La llave vuelve a estar en los pactos

Las elecciones de Castilla y León 2026 confirman una tendencia cada vez más habitual en la política autonómica española: los resultados electorales no deciden por sí solos quién gobernará, sino que abren un periodo de negociación en el que cada escaño cuenta.

Con el PP como vencedor pero sin mayoría y con Vox en posición de árbitro, las conversaciones entre ambos partidos serán determinantes para desbloquear la investidura. Mientras tanto, el resto de fuerzas observa un tablero parlamentario en el que la gobernabilidad vuelve a depender, más que nunca, de los pactos entre la derecha y la extrema derecha.