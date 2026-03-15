Los partidos regionalistas marcan el distintivo en Castilla y León: UPL mantiene su resultado mientras Soria ¡YA! cae

Venir de hacer historia nunca es un camino fácil. En los pasados comicios autonómicos de Castilla y León de 2022 los partidos regionalistas lograron hacer un hito difícil de repetir y que se ha visto en los resultados de este domingo. Aquel año, tanto Unión del Pueblo Leonés (UPL), como Soria ¡Ya! y Por Ávila lograron dejar el hemiciclo autonómico más diverso de la historia y que, por primera vez, todos ellos lograran entrar. Sin embargo, el marco de este domingo se ha diluido aunque siguen existiendo resultados relevantes.

De nuevo, la gobernabilidad de las cortes cae en el lado de la derecha. La única fórmula posible para lograr la estabilidad en los próximos años es la del Partido Popular y Vox que, de nuevo, tienen en su mano el futuro de un gobierno autonómico. Con todo, en esta ocasión los partidos regionalistas han caído en comparación a 2022 debido a diferentes factores que han puesto el peso en la balanza contraria con alguna que otra excepción.

UPL, la consolidación en el territorio

Después del dato histórico, cuando Unión del Pueblo Leonés logró hasta tres escaños en 2022, ahora el partido ha logrado mantenerse convirtiéndose en la única excepción de la noche. No es para menos, de hecho, ha aumentado incluso un diputado consolidando el proyecto a favor de León en la región. No es un lugar más, se trata de uno de los protagonistas de los debates durante toda la campaña electoral debido a su particularidad territorial.

Durante años, los leoneses y leonesas han pedido una mayor autonomía, e incluso independencia, que les separe del resto de Castilla y León. Alicia Gallego, candidata de la formación y alcaldesa durante los últimos de Santa María de Paramo, recientemente nombrada como secretaria general, consolida así a UPL manteniendo a sus tres procuradores.

Soria ¡YA! y el efecto Carlos Martínez (PSOE)

El partido que defiende los intereses de Soria logró un resultado histórico en 2022 después de conseguir tres procuradores. La defensa de los servicios públicos y poner en el mapa la despoblación hizo que el partido, junto al resto de regionalistas, pintaran con más colores que nunca las Cortes. Sin embargo, en estos comicios, le ha salido un adversario dentro del Partido Socialista que ha cortado de raíz la proyección de la formación este domingo.

Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista, ha sido la piedra en el zapato para Soria ¡YA! debido ha que ha sido el alcalde, precisamente de Soria, los últimos 20 años (desde 2007) y, muchas de las veces, con mayoría absoluta. Pese a ello, muchos de los vecinos de la provincia han decidido depositar su confianza en el alcalde que les ha gobernado las últimas dos décadas. Pese a ello, Soria ¡YA! ha logrado mantener representación con dos procuradores en estas elecciones.

Por Ávila y el Partido Popular

El partido regionalista Por Ávila ha logrado mantener su representación en las elecciones autonómicas de Castilla y León de 2026, conservando el único procurador que ya tenía en las Cortes de Castilla y León. Esta formación, centrada en la defensa de los intereses de la provincia de Ávila, vuelve a consolidar su presencia parlamentaria con un escaño y alrededor del 1,4% de los votos en el conjunto de la comunidad. Aunque su peso es limitado en comparación con los grandes partidos estatales, su continuidad refleja la estabilidad de su electorado y la persistencia del apoyo al regionalismo abulense.

El mantenimiento de este resultado confirma la capacidad de Por Ávila para conservar un espacio propio dentro del sistema político autonómico, a pesar de la fuerte competencia entre los partidos mayoritarios. Su procurador vuelve a representar en las Cortes las demandas específicas de la provincia, especialmente en cuestiones relacionadas con el desarrollo territorial, los servicios públicos y la lucha contra la despoblación. De este modo, la formación continúa desempeñando un papel simbólico y político como voz de Ávila en el parlamento autonómico.