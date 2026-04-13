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El ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, también pide al Constitucional anular su condena por revelación de secretos
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El ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, también pide al Constitucional anular su condena por revelación de secretos

La Fiscalía presentó también hace unos días un recurso de amparo.

EFE
Álvaro García Ortiz, fotografiado en un coloquio el 10 de marzo de 2026 en Madrid.
Álvaro García Ortiz, fotografiado en un coloquio el 10 de marzo de 2026 en Madrid.Europa Press via Getty Images

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que anule la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Como también hizo la Fiscalía, este lunes la representación legal de García Ortiz, que ostenta la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, el ex fiscal general denuncia la vulneración de una serie de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva, así como la "desproporción de las medidas y falta de motivación" del registro que se hizo por orden del juez Ángel Hurtado a su despacho en la Fiscalía General del Estado.

García Ortiz subraya que el recurso plantea "una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales".

EFE
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