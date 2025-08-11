El FBI 'se incauta' de la web de una supuesta agencia de viajes anunciada por Vito Quiles

La web de una supuesta agencia de viajes, 'UtopíaViajes', que fue anunciada por el colaborador de prensa de Se acabó la Fiesta (SALF) Vito Quiles, y que fue denunciada por la organización Facua-Consumidores en Acción por estafa, ha sido clausurada.

Según ha informado este lunes la organización de consumidores, desde el pasado fin de semana, al entrar en la web 'utopiaviajes.com' se muestra una imagen con un texto en inglés que indica que "este dominio ha sido incautado por el FBI", con los logotipos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos.

Imagen de la web con el aviso del FBI

Por su parte, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha manifestado que ha recibido mensajes en su móvil desde una de las líneas del negocio en los que le advierten de que conocen su domicilio y mencionan a su pareja, Keka Sánchez, que gestiona las redes sociales de la asociación.

Facua-Consumidores en Acción denunció el pasado viernes ante la Fiscalía de Criminalidad Informática a la supuesta agencia de viajes que se habría quedado con el dinero de sus clientes sin prestarles el servicio y que ya no contestaba mensajes, y que fue anunciada por Vito Quiles.

Varios usuarios habían contactado con la asociación para denunciar los hechos y todos ellos fueron "captados" tras ver un vídeo donde Vito Quiles recomendaba contratar los servicios de 'UtopiaViajes'.

En su denuncia, Facua solicitaba a la Fiscalía que investigase si los hechos podían suponer un delito de estafa y aportaba documentación facilitada por varios afectados.

En su página web, 'UtopiaViajes' también incluía vídeos publicitarios de tres influyentes, el actor Hamza Zaidi, que tiene 2,9 millones de seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok; Sara García, con 1,5 millones de seguidores en TikTok y 300.000 en Instagram; y el humorista Berto Pérez (Bertopeuve), con 709.000 seguidores en TikTok y 142.000 en Instagram.