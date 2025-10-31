El 'Financial Times' lleva a Felipe VI y Letizia a portada con un análisis político que escocerá a más de un monárquico

Felipe VI y Letizia, en el homenaje a las víctimas de la DANA

Felipe VI y Letizia se preparan para un evento 'histórico'. Más allá de clichés, el viaje de estado de los reyes a China a partir del domingo 9 de noviembre supone un hito a nivel nacional y europeo que ha llegado a las cabeceras de todo el mundo.

Será la primera vez en siete años que un monarca europeo aterrice en China como parte de una visita de carácter oficial, ya que el último en hacerlo fue el de Noruega, Harald V, en 2018 Algo clave para el prestigioso diario británico Financial Times, que dedica un extenso y profundo artículo para reseñar este movimiento de la Casa Real de España.

El diario económico por antonomasia a nivel europeo ve en el viaje de Estado una "ofensiva diplomática" en la cual "España recluta al rey", como llegan a apuntar los periodistas Barney Johnson y Alec Russell, corresponsales del FT en Madrid.

La cita, que se desarrollará del 11 al 13 de noviembre, subraya el "muy alto nivel" de relaciones diplomáticas y de todo signo entre Madrid y Pekín, prosigue el artículo citando fuentes conocedoras españolas.

Lo cierto es que el viaje de Felipe VI y Letizia da continuidad a diversos viajes y encuentros de Pedro Sánchez y miembros de su Gobierno con el aparato de China, llegando a darse varios encuentros bilaterales con Xi Jinping en diversos escenarios, incluido Pekín y en pleno conflicto arancelario de la UE con EEUU. Un contraste con los países de nuestro entorno.

Tal es la relación que ve el Financial Times que no dudan en hablar de un viaje "orquestado por el Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez". que lidera "la administración más abiertamente pro-china de Europa occidental".

Para Felipe VI y Letizia su viaje será doblemente histórico porque no habían incluido a China entre sus destinos en los primeros 11 años de reinado. Esta vez lo harán con la compañía del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Economía, Carlos Cuerpo.

Además, participará "un nutrido grupo de líderes empresariales" de sectores clave, en un gesto que se antoja clave para entender la naturaleza comercial y financiera de la visita de los jefes de Estado a Pekín.