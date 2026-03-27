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El Gobierno aplicará la jornada de 35 horas para funcionarios del Estado a partir del mes de abril
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El Gobierno aplicará la jornada de 35 horas para funcionarios del Estado a partir del mes de abril 

El ministro de Función Pública, Óscar López, lo ha confirmado en unas charlas organizadas por elDiario.es donde ha apuntado a la primera quincena del mes de abril. 

Diego Alonso Peña
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, presentan la desclasificación de los documentos del 23-F.Europa Press via Getty Images

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha confirmado este viernes que el Gobierno aplicará la jornada de 35 horas semanales en los funcionarios del Estado en este mes de abril, aproximadamente en la primera quincena. El hito llega después de que el Ejecutivo haya logrado el respaldo de todos los sindicatos, tanto de UGT, como Comisiones Obreras y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que era la última que faltaba por sumarse al acuerdo. A las 10:30 de la mañana ha comenzado la mesa de negociación de la Administración General del Estado (AGE) donde se han puntualizado las medidas que beneficiarán a unos 250.000 trabajadores del Estado. 

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Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
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Redactor de Política en El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en elDiario.es, El Confidencial y Redacción Médica. Además de la actualidad política e informativa, ha cubierto efemérides como la DANA o la erupción del volcán de La Palma, realizado entrevistas a raperos o elaborado reportajes sociales, especialmente sobre migración y vivienda.

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