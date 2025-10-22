El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática Real Casa de Correos de Madrid

Imagen de archivo de la Real Casa de Correos de Madrid, sede del Gobierno autonómico madrileño, en la Puerta de Sol.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.

Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.

El ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en este lugar, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".

El conflicto con el Ejecutivo de Ayuso

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, en una reunión del Consejo de Ministros fue aprobada una impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) debido a la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.

Dicha decisión respondió a la postura de rechazo que ha mantenido en esta materia el Gobierno madrileño. Ayuso llegó a decir que era "sectario e innecesario" y acusó al Ejecutivo de querer quitar a los españoles el sentimiento de mirar a ese edificio y pensar en la celebración de fin de año y recordó que el inmueble es propiedad de la Comunidad de Madrid.

