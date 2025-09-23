El Gobierno indulta a dos de los integrantes de 'Los 6 de Zaragoza', en prisión tras protestar "contra la ultraderecha"

El Gobierno ha indultado este martes a dos de los jóvenes zaragozanos que forman parte del grupo conocido como "Los 6 de Zaragoza", que se encontraban en prisión después de haber sido detenidos y condenados tras una manifestación antifascista el 17 de enero de 2019, en un caso que despertó "gran controversia" y "preocupación" en gran parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional. Los dos indultados son Adrián y Javitxu, en prisión desde el pasado 16 de abril y 21 de mayo de 2024, respectivamente.

Así lo ha anunciado esta tarde en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha recordado que ambos indultados fueron detenidos en la capital aragonesa "durante unos altercados producidos con ocasión de una concentración contra un acto de la ultraderecha". En total, fueron seis los condenados, cuatro de ellos mayores de edad y para quienes el Tribunal Supremo impuso una pena final de 4 años y 9 meses de prisión.

El indulto, que ha recibido el visto bueno tanto de Fiscalía como del propio Tribunal Supremo, llega además después de que la plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' entregase más de 10.000 firmas al Ejecutivo.

Desde la plataforma, aunque valoran el indulto "como una victoria del movimiento popular que se ha implicado en denunciar continuamente durante seis años este caso de represión del Estado", recuerdan que "la medida del Gobierno llega después de 526 en la cárcel para Adrián y 491 para Javitxu: más de un año encerrados por unas detenciones arbitrarias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial".

Las condenas a "Los 6 de Zaragoza" han sido vistas desde el principio como "una clara vulneración del derecho de manifestación y organización" no solo según la plataforma sino también en opinión de multitud de organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como sindicatos y formaciones políticas.

La plataforma denuncia además que, con "la liberación de solamente dos de los 6 de Zaragoza, el objetivo del Gobierno de coalición es dividir y acallar la gran movilización y la oleada de protestas que este caso de represión política está generando como respuesta". Por tanto, "seguirán presionando y movilizando hasta que Imad y Daniel sean libres" (los otros dos miembros del grupo que todavía siguen en prisión).

Sobre uno de los dos que todavía permanece en prisión, Imad, la plataforma insiste en que "existe un informe pericial sobre su situación psiquiátrica" y "todavía" no ha recibido "el tercer grado para que pueda ser sometido a un tratamiento específico fuera de la cárcel". "Se trata del mismo caso y las mismas injustas sentencias, ¿por qué a los otros dos jóvenes no se les ha aplicado la misma medida de liberación?", se preguntan en un comunicado hecho público esta misma tarde.