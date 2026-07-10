Mediaset anuncia demandas por 'Pasapalabra' y Atresmedia responde muy duramente: "Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos"

Cuando parecía que el culebrón de Pasapalabra podía llegar a su fin, con el programa de Antena 3 manteniendo el nombre, y cambiando 'El Rosco' por una prueba llamada 'AlaZ', han llegado nuevos capítulos que han avivado la guerra entre los dos grandes grupos televisivos de España.

Mediaset no se ha conformado con reclamar 'El Rosco', prueba que espera integrar en un programa en el que trabaja, sino que el gigante televisivo ha presentado una reclamación a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por la marca Pasapalabra. Fuentes de Mediaset han explicado a EFE y a El Televisero que creen que la marca Pasapalabra les pertenece y que confían recuperarla en los próximos meses.

Tras el revuelo formado, ahora es el turno de Atresmedia, que en la tarde de este viernes 10 de julio ha emitido un comunicado para responder a las informaciones publicadas en diversos medios que se atribuyen a Mediaset y MC&F.

El duro comunicado de Atremedia

En la nota, Atresmedia asegura haber "cumplido con la sentencia, que ha ejecutado de forma voluntaria ante el tribunal correspondiente, por la que se requería el cese de la emisión de la prueba 'El Rosco', así como los demás pronunciamientos de la misma, entre otros, la consignación de la indemnización oportuna que ya se ha hecho efectiva".

Además, manifiesta que la nueva prueba final de Pasapalabra, llamada 'AlaZ', "no se basa en 'El Rosco', sino que fue creado de manera independiente". En ese sentido, recuerda que se trata de una adaptación de 'DallAZetA', propiedad de la productora suiza RSI, "empresa ajena a las partes litigantes; que es un formato preexistente, original, y pacíficamente explotado". Añade también que "las diferencias entre 'AlaZ' y 'El Rosco' son incuestionables".

Pero Atresmedia no se queda ahí y tira a dar: "Se pretende algo sin precedentes: monopolizar un juego basado en el abecedario disputado por dos concursantes. Las características genéricas de un tipo de programa (concurso, talk show, reality) no son apropiables en exclusiva. No constituyen objeto de propiedad intelectual ni las ideas ni el estilo de un programa o de una obra audiovisual. Tampoco se protege todo aquello que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural".

Roberto Leal en 'Pasapalabra'. Atresmedia.

"Esas supuestas 'similitudes insalvables' que se han establecido entre 'AlaZ' y 'El Rosco' se refieren a elementos ordinarios del lenguaje de los concursos televisivos: presencia de dos concursantes, dinámica competitiva, turnos, limitación temporal, aciertos, errores, tensión final o utilización de códigos cromáticos", apuntan desde la empresa audiovisual.

Y no acaba aquí, porque el comunicado apunta a que "Pasapalabra tiene una identidad propia que no desaparece por cambiar una prueba final. Cualquier formato que se integre en Pasapalabra, como es normal, adopta necesariamente sus rasgos: sus concursantes, su ritmo, su estética".

"Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba", finaliza Atresmedia, que han dejado claro que confían en "la solidez jurídica de ‘AlaZ’ y se opondrán a cualquier pretensión de retirada cautelar del programa o de perjudicar su reputación". Y colorín colorado, esta guerra todavía no ha acabado.