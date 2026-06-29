La exedil de Móstoles ratifica ante la jueza que el alcalde le hizo tres proposiciones sexuales 

La exedil del PP de Móstoles que denunció al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, ha ratificado esta mañana la querella presentada contra el regidor, detallando a la jueza instructora que hubo tres presuntas proposiciones sexuales de las que fue objeto y cuyo rechazo derivó en un supuesto acoso laboral.

La comparecencia, que ha durado cerca de tres horas, se ha celebrado ante la jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles. La querella se dirige contra el primer edil y contra el propio partido por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha calificado la comparecencia de su cliente como "una declaración absolutamente creíble, coherente y muy adecuada" y ha señalado que la exconcejal "ha podido ilustrar a su señoría cómo el alcalde de Móstoles le hizo proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones diferenciadas, en un periodo corto de tiempo".

Según ha explicado, la denunciante relató que rechazó las tres propuestas y que, a raíz de esa negativa, "se inició un proceso de presunto acoso laboral" contra ella.

Respecto a las supuestas proposiciones, el abogado ha indicado que se produjeron "en el ámbito de la intimidad de dos personas, en un coche", un contexto que, a su juicio, generó en la denunciante "una sensación de indefensión".

Asimismo, ha precisado que la exedil declaró que en la primera ocasión rechazó el acercamiento pensando que podía tratarse de una confusión, que en la segunda fue "mucho más contundente" y que en la tercera manifestó "de manera total y absoluta que no le atraía sexualmente de ninguna manera y que fuera la última vez que le hacía un ofrecimiento de ese tipo".

Además, el letrado ha señalado que la exconcejal explicó ante la magistrada que puso estos hechos en conocimiento del Partido Popular, aunque, según su versión, "no se le hizo el más mínimo caso". En este sentido, ha afirmado que la denunciante declaró haberse sentido "coaccionada" por las interlocutoras designadas por la Comunidad de Madrid para abordar la situación.

También ha recalcado que su petición para activar un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral no fue atendida y que, incluso, "llegó a ser amenazada de manera expresa".

La defensa ha detallado que se han solicitado diligencias dentro de la querella como la propia declaración como testigo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "al ser la interpelada en relación con la activación del protocolo de acoso sexual y laboral".

La citación judicial se produce después de que el juzgado admitiera a trámite el pasado mes de abril la querella e iniciara diligencias de investigación al apreciar que los hechos denunciados podrían revestir carácter delictivo. La admisión fue acordada tras el informe favorable de la Fiscalía, que solicitó impulsar la investigación judicial.

Esta admisión ya ha sido recurrida en reforma por el alcalde, quien ha solicitado la nulidad de la resolución que dio origen a las diligencias y ha reclamado el archivo inmediato de la causa al haberse eludido normas esenciales del procedimiento.

Según recoge la querella, el presunto acoso habría comenzado después de que la entonces edil rechazara supuestas insinuaciones de carácter sexual por parte del alcalde.

A raíz de ello, sostiene haber sufrido una situación de aislamiento y hostigamiento tanto en el Ayuntamiento como en el seno del Partido Popular. Asimismo, asegura que trasladó sus quejas a responsables de la formación política sin obtener una respuesta efectiva.

La apertura de diligencias no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni implica la existencia de responsabilidades penales, sino el inicio de la fase de instrucción destinada a esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.

Por su parte, Manuel Bautista rechazó cuando saltó el caso de forma tajante las acusaciones, descartando dimitir. El alcalde ha defendido su inocencia y ha calificado la querella como una "cacería política", asegurando que demostrará en los tribunales la falsedad de los hechos que se le imputan.