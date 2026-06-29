Carmen Pano insiste en situar al PSOE tras un intento de soborno por parte de la abogada de Koldo

La empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede socialista y Álvaro Gallego, el conductor que la trasladó hasta la calle Ferraz, en la Audiencia Nacional.

La empresaria Carmen Pano, conocida por haber afirmado que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz, ha situado a este partido detrás del presunto intento de soborno por parte de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, para evitar que contara las entregas de dinero cuando acudiese a declarar a los tribunales.

Carmen Pano ha prestado declaración este lunes como testigo ante el juez instructor del caso Leire, Santiago Pedraz, al igual que el también empresario Álvaro Gallego, quien, según él mismo declaró en su día, fue quien condujo a Pano en su coche a la sede del PSOE para hacer entrega de esos 90.000 euros.

La empresaria ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional en líneas generales la declaración que ya prestó ante la UCO el pasado mes de mayo si bien con ciertos matices, según han señalado las fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Sobre la reunión en el despacho de la abogada de Koldo García

Ha explicado que en su primera reunión en el despacho de la abogada Leticia de la Hoz, que por aquel entonces aún no defendía a Koldo García pero sí a su mujer, Patricia Uriz, esta le propuso que cuando declarase acerca del dinero que llevó al PSOE, en concreto dos presuntas entregas de 45.000 euros, bastaría con que dijera que ella no vio el dinero en los sobres que entregó y que negase también que había pagado el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que había disfrutado el exministro José Luis Ábalos.

Ante esto, Pano, según su versión, habría preguntado a la abogada que qué le daría a cambio, a lo que De la Hoz supuestamente contestó que a ver qué proponía. La empresaria entonces, según ha dicho, le planteó que le pagara la boda de su hija y las mensualidades del piso en el que vivía, y añadió que su acompañante, Álvaro Gallego, se había comprado un coche y que tenía que terminar de pagarlo; tras hacer cuentas dijo que serían unos 250.000 euros.

Según las fuentes, tanto Pano como Gallego han señalado que finalmente rechazaron la oferta tras consultarlo con el abogado de la empresaria, Javier Gómez Bermúdez, y Gallego ha indicado también que sospechaban que venía de un tercero que creyeron era el PSOE.

Pano asegura que mantuvo varias reuniones con la abogada

En la declaración que prestó ante la UCO, Pano señaló que mantuvo varias reuniones con Leticia de la Hoz junto a un compañero del despacho, quienes les transmitieron que había "gente del partido" que estaba "interesada" en hablar con ellos, y que su interés era el de "salvar el culo" a Ábalos y a Koldo García, a quienes definieron como "cabezas de turco", y que el "malo" era el comisionista Víctor de Aldama, que les acusa de cobrar comisiones.

Según dijo Pano, De la Hoz les pidió que les "echaran una mano" modificando la versión sobre la entrega de dinero en Ferraz y que se cambiara por "la entrega de documentos" y fue cuando la empresaria hizo su propuesta de los 250.000 euros.

La empresaria relató que, tras salir un momento, la abogada volvió a la sala con un teléfono en manos libres mientras conversaba con un hombre, a quien dijo que lo que se había publicado respecto a la entrega de dinero era "cierto" y que aceptaran lo que querían.

En una cuarta reunión, según la declaración de Pano, el socio de De la Hoz les confirmó que "habían aceptado todo" y que justificarían los ingresos mediante la instrumentalización de algún tipo de contrato laboral.

Leticia de la Hoz, que está citada el próximo 14 de julio por este supuesto intento de soborno, ya negó todos estos extremos en un comunicado.

Este lunes también ha ratificado sus declaraciones ante la UCO la mujer de Jaén que promovió un procedimiento judicial contra el fiscal anticorrupción José Grinda y a la que Leire Díez habría apoyado haciendo gestiones para conseguirle un trabajo en su localidad.