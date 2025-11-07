El juicio al hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se celebrará entre el 9 y el 14 de febrero

La Audiencia Provincial de Badajoz ha informado de que el juicio oral a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se celebrará entre el 9 y el 14 de febrero de 2026.

Así se establece en la diligencia de señalamiento que la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado este viernes para el juicio oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

En concreto, en esta diligencia se establece que conforme a lo dispuesto en el artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral del día 9 al 14 de febrero de de 2026.

Las sesiones del juicio oral comenzará a las 10:00 horas, y podrán ampliarse ampliarse en horario de tarde a partir de las 17,00 horas, que tendrá lugar en la sede de este tribunal.

Este anuncio llega a poco más de 50 días para que se celebren los comicios autonómicos de Extremadura, a los que el PSOE irá encabezado por Miguel Ángel Gallardo, algo que muchos creen que le pasará factura debido a este juicio cuyo veredicto se conocerá, eso sí, meses más tarde de la celebración de las elecciones en la región.