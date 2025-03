El informe de la Generalitat revela que el 112 recibió en la DANA 19.821 llamadas horas antes de la alerta

Miles de llamadas de auxilio y todavía nadie había mandado la alerta. Un informe que el subdirector general de Emergencias ha entregado a la jueza revela que el teléfono 112 de la Generalitat Valenciana recibió el día de la DANA un total de 19.821 llamadas entre las 0.00 y las 23.00 horas, la mayoría a partir de las 15.00 horas, y gestionó un total de 4.770 incidentes.

Así consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha trasladado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, que arrasó la provincia de Valencia y provocó 227 víctimas mortales y daños materiales millonarios.

La magistrada había solicitado a Emergencias conocer a partir de qué momento de ese día se empezaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de qué poblaciones procedía. Según consta en el documento, el mayor número de llamadas se recibió a las 17.00 horas y fueron en ese tramo un total de 2.438.

La portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha afirmado que en el temporal de lluvias que afecta actualmente a la Comunitat Valenciana han aumentado la prevención porque, "ante los fallos demostrados" el 29 de octubre por los organismos estatales como la AEMET, no pueden "confiarlo todo" a sus previsiones.

Camarero ha justificado así este martes, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que por ejemplo este lunes se enviara en Castellón el mensaje masivo de alerta media hora después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activara el aviso rojo, cuando aquel 29 de octubre se tardó casi trece horas en hacerlo.

La también vicepresidenta del Consell ha explicado que Aemet ayer "anunció 100 litros en Castellón y llovió el doble, y el 29 de octubre anunció 180 y se multiplicó por cuatro esa previsión", por lo que ahora están multiplicando las medidas de prevención para ser "lo más garantistas posible en la protección de los vecinos".

La "diferencia de actuación" del Consell "es la información", ha insistido. "Ayer se contaba con una información con la que no se contaba el día 29", ha reiterado Camarero, quien ha destacado que en la dana de octubre tenían "cero información" sobre lo que pasaba en el barranco del Poyo y ayer tenían "información de las lluvias".

"No se puede establecer el sistema de emergencia si no se tiene información", ha subrayado Camarero, quien preguntada sobre el envío ayer por la Generalitat de cinco unidades de sus bomberos forestales para medir el caudal del Poyo ha destacado que el sistema de alerta hidrológico que desapareció en la barrancada no ha sido repuesto ni se ha puesto en marcha el nuevo sistema de alerta temprana.