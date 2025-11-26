El juez cita como testigos a Santos Cerdán y Antonio Hernando en el caso de Leire Díez

El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho ha citado a declarar como testigos el próximo 2 de febrero al exdirigente del PSOE Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Así lo indica en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Arturo Zamarriego, que también cita para ese día como testigos a los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, ya que los cuatro habrían participado en reuniones con Díez.

El juez además reclama al PSOE para que le informe de si Díez "es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada", así como "si durante el tiempo que ha estado afiliado en su caso, si desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad". Igualmente, pide que le comuniquen la misma información sobre Cerdán y Hernando.

---ESTA ES UNA NOTICIA EN DESARROLLO ---