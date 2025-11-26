El juez reclama al PSOE los pagos en metálico realizados de 2017 a 2024

El juez Ismael Moreno, a cargo del Juzgado Central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha solicitado al PSOE la relación de pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, según han confirmado fuentes socialistas. El requerimiento se hace después de que Moreno decidiera abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados por el PSOE al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Fuentes del PSOE han aclarado que el partido "no está investigado en la causa" y que su "compromiso con la transparencia" y su "colaboración con la Justicia es total". "Aportaremos al Juzgado la documentación solicitada, colaborando con la justicia como hemos hecho hasta ahora", aseguran.

Desde el PSOE han querido insistir, además, en que "todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones anotadas". "Las cuentas del PSOE son transparentes, legales y están fiscalizadas. Actuamos y hemos actuado con firmeza y contundencia frente a cualquier indicio de corrupción o comportamiento indebido", han incidido.

La solicitud del magistrado se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción considerase que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El fiscal, que se apoya en el auto donde el juez que investiga parte del caso Koldo en el Supremo solicitaba indagar en estos pagos, subraya que "no ha quedado" suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

La sola firma de Ábalos, dice el fiscal en sintonía con el juez del Supremo, "justificaba la procedencia de la devolución del gasto sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior" y no se comprobaba que quien reclamaba los pagos era quien los realizaba. Es decir, la forma de actuar no impedía que los investigados pudiesen pasar al partido gastos que ellos hubiesen abonado con fondos precedentes de una actividad ilícita o delictiva y, que al compensarlos el PSOE se estuviera "blanqueando su procedencia".

"La documentación aportada por el Partido Socialista Obrero Español no es esclarecedora", según el fiscal, que tampoco ve "suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico" de las que el PSOE disponía en su sede. En su informe, el fiscal también recuerda las declaraciones del considerado comisionista Víctor de Aldama acerca de entregas de dinero en metálico al partido y de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, en Madrid.