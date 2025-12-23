El 'kit de emergencia' que recomienda Ayuso a los madrileños: una radio a pilas, medicinas y un cargador solar para el móvil

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió este lunes a la sede central de la agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, que es la entidad que coordina la respuesta ante las emergencias en esta región, para agradecer su labor en un 2025 marcado por los incendios o el apagón generalizado del pasado 28 de abril.

Durante su visita, Ayuso agradeció la labor de estos profesionales que, durante el período navideño, están "cuidandonos". "Tienen que dejar para más adelante estar con sus familias, con sus seres queridos, para cuidar a los demás. Tenemos un equipo de excepción que está detrás de nosotros en estas instalaciones que son de las mejores del mundo y que van a velar por nuestra protección, seguridad y que operan distintos cuerpos de protección civil, de seguridad, de sanidad, de emergencias y del Canal Isabel II", señaló.

La presidenta madrileña aprovechó también este encuentro para pedir a las familias madrileñas que dispongan en sus hogares de un denominado 'kit básico de emergencias' para hacer frente a situaciones difíciles. Un kit provisto, en su opinión, de "elementos sencillos y útiles".

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, explicó junto a la presidenta el contenido de esta mochila.

Según Ayuso, debemos proveernos lo antes posible de:

Una mochila impermeable que nos permite proteger del agua su contenido.

Documentación personal (DNI, pasaporte...)

Dinero en metálico

Una radio con pilas

Un cargador para nuestro teléfono móvil que sea solar, para no depender de la red eléctrica

Un pequeño kit de primeros auxilios para hacer una cura de emergencia

Una manta térmica

La medicación que tenemos que tomar diariamente

La mínima alimentación como chocolatinas o agua hasta que podamos ser abastecidos por las autoridades, "porque estar en la Comunidad de Madrid es garantía de que la gente de Seguridad y Emergencias al final te va a salvar".

El kit de emergencias de la UE

La petición de Ayuso recuerda también a la que hizo la propia Unión Europea a principios de este año, cuando recomendó a los ciudadanos comunitarios de hacerse un un kit para resistir hasta 72 horas aislados.

Su kit incluía:

Documentos personales y hoja de contactos (protegidas con protector o plástico)

Comida enlatada y no perecedera, fácil de cocinar

Agua embotellada

Camping gas o similar para cocinar

Mecheros y linterna

Batería y pilas

Radio portátil

Mantas térmicas

*Elementos adaptados a cada situación de riesgo (por ejemplo, si es una zona de inundaciones, la mochila debería ser impermeable).

