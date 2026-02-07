Adiós a los diamantes, los ladrones prefieren a Pikachu: por qué las cartas Pokémon son ahora el "crimen perfecto"

Las cartas de Pokémon, ahora, se han convertido en oro. Según el diario New York Post, estas míticas cartas de la infancia se han convertido en el objeto favorito de los ladrones. Ni coches de lujo, ni diamantes; con una sola de ellas se pueden hacer ricos.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Charlie Hurlocker, asegura que "las tarjetas son fungibles y no están registradas". Él mismo asegura poseer hasta 10 millones de tarjetas valoradas en "millones y millones" de dólares. "Las robadas son fáciles de descargar para los ladrones. No necesitan un mercado negro".

Los primeros sucesos de robos ya se han producido. Tal como reza la publicación, a principios de este enero, un grupo de ladrones armados irrumpieron en un evento en Poké Court, en el Meatpacking District de Manhattan, destrozando vitrinas y arrebatando tarjetas por valor de 110.000 dólares (92.000 euros), incluyendo un Charizard (un famoso ejemplar de Pokémon) de primera edición valorado en unos 15.000 dólares (13.000 euros).

Pero este ataque no ha sido el único. En las últimas semanas, se han repetido similares en Wilmington, Carolina del Norte, que acabaron con una paliza a un empleado de una tienda de juegos; Atlanta, donde se robaron cartas Pokémon por valor de 100.000 dólares en un robo en Nochebuena; y Gardena, California, donde ladrones se cayeron por el techo de una tienda.

"Como si fueran joyerías"

El subastador Ken Goldin, muy popular en Estados Unidos, asegura, en conversación, también con el medio de comunicación que "los propietarios de tiendas de coleccionistas tienen que tratarse como si fueran joyerías". "Necesitan la seguridad y protección adecuadas. Tienen que encerrar sus objetos de valor por la noche".

Estas cartas populares y caras están clasificadas y selladas por una agencia reconocida como Professional Sports Authenticator (PSA), que sella las tarjetas autenticadas en cajas de acrílico o policarbonato de 6 milímetros de grosor. Por ello, Goldin apunta a que esto debería disuadir a los ladrones: "Tiene un número de serie y un código de barras. Si intentas venderlo a un minorista, el código será escaneado y aparecerá como robado".

La nostalgia empuja al mercado

Goldin cree que es la nostalgia la que impulsa al mercado. "La gente todavía quiere las cartas que no podían conseguir de niños". De hecho, parte de su valor parte precisamente de que estas cartas son irreplicables: "[Los Pokémon] no pueden equivocarse ni quedar apartados como hacen sus homólogos humanos de las cartas deportivas". "No los pillan usando esteroides, no se meten en líos con sus novias, no se rompen el ligamento cruzado anterior", bromea.