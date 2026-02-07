La borrasca Marta deja 168 carreteras cortadas este sábado y la DGT pide evitar los desplazamientos

Un grupo de vecinos caminan por una calle inundada debido a las fuertes lluvias en Grazalema (Cádiz), el 5 de febrero de 2026.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que el temporal provocado por la borrasca Marta está causando el corte de hasta 168 carreteras en España por inundaciones y desprendimientos, 137 de ellas en Andalucía, con Cádiz como la provincia más afectada.

La DGT informa que siguen cortadas de la red principal en Cádiz, la A-48 en Bejer de la Frontera; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada, y la A-32 en Villacarrillo, en sentido Albacete, aunque estas carreteras cuentan con desvíos debidamente señalizados.

La Dirección General de Tráfico ha pedido especial precaución a los conductores que vayan a circular por Extremadura y Andalucía ante la llegada de más lluvias en estas regiones. Así, insisten en que se eviten desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas inundables ni ríos cuando se circule.

En cuanto a la nieve, el temporal no está ofreciendo grandes complicaciones en las carreteras, aunque se están viendo afectadas 30 vías, siendo tan solo una de la red principal. En este caso, se encuentra transitable con precaución en Ourense, la A-52 a la altura de A Canda.

639 máquinas quitanieves activadas

Asimismo, en varios puntos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid es imprescindible llevar cadenas y neumáticos de invierno.

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible tiene preparadas 639 máquinas quitanieves y más de 110.000 toneladas de sal ante el aviso por nevadas este sábado en las comunidades de Madrid y Castilla y León debido al paso de la borrasca Marta, tras el debilitamiento de la Leonardo.

La AEMET ha activado aviso amarillo por nevadas en Madrid, se prevé que el episodio empiece a partir de las once de la mañana en el área Metropolitana y Henares, con acumulación de dos centímetros en 24 horas, que puede afectar además al norte del eje Alcobendas y Majadahonda.

En la sierra madrileña, se prevé que la cota pueda bajar a 800-900 metros, con acumulaciones de nieve de cinco centímetros, y de 15 a partir de los 1.100 y 1.200 metros o más en zonas más altas.

En Castilla y León, la AEMET ha activado avisos naranja por nevadas en Ávila, León y Zamora y amarillo en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria