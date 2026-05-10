La llegada del MV Hondius a Tenerife provoca el choque entre el Ejecutivo canario y el Gobierno de Sánchez

La llegada del MV Hondius ha dejado claras las enormes diferencias entre el Ejecutivo canario y el Gobierno de España. Ya de madrugada y pocas horas antes de la llegada del crucero a las costas de Tenerife, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha anunciado en el mismo muelle ante los medios de comunicación su intención de no autorizar el fondeo del navío. El Gobierno de Sánchez se ha visto obligado a imponer la entrada del buque.

Tras una reunión con los ministros que se encuentran en el lugar, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Victor Torres, Clavijo, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que a falta de la llegada de dos aviones, no ha atendido la petición del ejecutivo canario de que se acomode a estos pasajeros en otros vuelos que, como el avión militar español, tiene capacidad para 210 pasajeros y solo será ocupado por 14 viajeros. Todo ello después de que notificase que dos de los aviones se retrasan por lo que las operaciones de desembarco de prolongarán hasta el lunes.

Clavijo, ha señalado que durante la reunión se han propuesto varias opciones como que el pasaje pendiente, que son entre 20 o 25 personas, sean trasladados o en el avión militar español que lleva a 14 pasajeros o en el de Países Bajos, que traslada a 26. "¿Dónde está el protocolo que dice que en un avión de 210 personas en lugar de 14 no puedan ir 30?" ha insistido el presidente canario, que ha señalado que no entiende la negativa del Gobierno español.

Asimismo, el presidente ha asegurado sentirse "profundamente decepcionado" con la actitud de los ministros y ha aludido a la inminente visita del Papa a las islas, a las que llegarán en las próximas semanas, como elemento adicional de precaución.

La entrada del MV Hondius, a la fuerza

Tras las declaraciones del presidente de las islas Canarias, y ante la inminente llegada del navío a las aguas tinerfeñas, a las 01:12 de la mañana, hora local, Ana Núñez Velasco, directora general de la Marina Mercante, ha firmado una resolución administrativa que anula de facto el veto canario e impone la acogida del barco. Tal y como reza el diario El País, la resolución invoca el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para imponer la acogida del buque, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, en función de lo que decidan las autoridades sanitarias responsables del operativo.

Desde el ministerio de Sanidad se ha criticado duramente la posición de Clavijo. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha acusado al presidente de hacer política para "boicotear una operación de importancia mundial". "Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica.

Además, el secretario ha insistido en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo". "Cada año llegan 500 cruceros de Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa", ha agregado.

Así las cosas, Padilla ha insistido en que el riesgo sanitario del MV Hondius es “remoto” y ha defendido el operativo desplegado en torno al fondeo del buque en Tenerife, subrayando que los tiempos de actuación responden a los protocolos fijados en el marco del mecanismo europeo de protección civil, en una operación que implica a 23 países y que se está desarrollando "en un tiempo récord".

"Nada nos va a distraer", ha afirmado, por su parte, la ministra de Sanidad ante los medios de comunicación esta misma mañana ante los medios de comunicación. "El fondeo del barco ha sido un éxito a pesar de las dificultades. El operativo sigue en marcha. Es el momento de que nos dejen trabajar para que se culmine con éxito", ha agregado.