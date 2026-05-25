La caja fuerte de Zapatero en Ferraz, incautada por la Policía: relojes, joyas, discos duros, documentos o teléfonos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional requisó diversas joyas, relojes, pulseras y brazaletes hallados en una caja fuerte situada en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según habría explicado la secretaria del exmandatario socialista, estos objetos pertenecerían a la "herencia" de Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, además de incluir "obsequios recibidos durante viajes" ha señalado la secretaría.

Así se recoge en el acta de entrada y registro remitida por la UDEF al juez José Luis Calama, encargado de la investigación del denominado 'caso Plus Ultra', documento al que ha tenido acceso El HuffPost. El registro policial se llevó a cabo la pasada semana en el despacho del expresidente, ubicado en el número 35 de la calle Ferraz, en Madrid.

La actuación se produjo después de que el magistrado decidiera imputar al expresidente al considerar que podría encabezar una presunta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y del que Zapatero habría sido "la cabeza" de la trama según declaraciones captadas entre terceros.

En el operativo llevado a cabo en la sede socialista, los agentes también intervinieron discos duros, teléfonos móviles, agendas, memorias USB y varias carpetas, entre otros objetos. Entre las piezas requisadas figuraba un collar dorado con una placa grabada con las iniciales "José Luis R.Z", además de relojes, pendientes y cadenas de oro de un elevado coste.

Asimismo, los investigadores incautaron dos teléfonos móviles pertenecientes a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar: uno de uso personal y otro profesional.

La Policía explica igualmente que se solicitó la presencia del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) para abrir la caja fuerte. Sin embargo, finalmente no fue necesaria su intervención, ya que el abogado presente propuso realizar una llamada telefónica para localizar la llave correspondiente. Según el documento, una persona acudió posteriormente al lugar con dicha llave, permitiendo así abrir la caja fuerte sin necesidad de forzarla.