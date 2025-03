El PP citará a la expareja de Koldo a la comisión del Senado mediante notificación en el BOE

Europa Press via Getty Images

El PP hará uso de su mayoría absoluta para citar mediante edicto a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' a La exsocia de Koldo García y exsecretaria de Ábalos, Patricia Úriz, no comparece en la Comisión de Investigación del 'caso Koldo', en el Senado, expareja del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, después de que esta no haya acudido hasta en dos ocasiones a la Cámara Alta a las comparecencias a las que estaba citada esgrimiendo que no habría recibido notificación.

Fuentes 'populares' han confirmado a Europa Press que solicitarán que se llame a Patricia Uriz a través de un edicto --una notificación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)--, después de conocer que este viernes tampoco se producirá su comparecencia porque su abogada "no quiso facilitar ni el correo electrónico ni la dirección postal" de su representada.

Una negativa, según el PP, "que se produjo tras varias tácticas dilatorias y de distracción" durante las últimas semanas "que ha llevado a que la declaración de Patricia Uriz no se vaya a producir" tampoco este viernes 7 de marzo, después de que no se presentara en el Senado el pasado 20 de febrero, obligando a la comisión a posponer la fecha de su citación.

Después de trasladar a la Fiscalía la incomparecencia de la expareja de Koldo el 20 de febrero, según el PP, el PSOE solicitó nuevamente que se la llamara de manera ordinaria, lo que "ha llevado a una nueva comparecencia frustrada". Por ello, "y para que no quede ningún tipo de duda sobre la notificación a Patricia Uriz", pedirán que se la notifique mediante el BOE.

Los 'populares' quieren interrogarla por su condición de "investigada" en el caso, "no como mujer de Koldo", al haber tenido "un puesto de confianza en la secretaria de José Luis Ábalos" y porque "fue beneficiada por la trama".

Ya se usó para citar a Javier Hidalgo

El PP ya utilizó esta herramienta para convocar a la comisión al exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, que tras reiteradas convocatorias de comparecencias "frustradas por la incapacidad" de notificárselas, presentó un escrito en el Senado para exigir al Ejecutivo colaboración para dar con su paradero.

Tras comunicar que se encontraba en EEUU y que no había recibido notificaciones del senado para comparecer, Hidalgo finalmente acudió a la Cámara Alta el 29 de noviembre.