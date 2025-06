El PP convoca a 'la familia' este domingo y apuesta por la presión social para la vendetta contra Sánchez

"Necesito un hombre con amigos poderosos. Necesito un millón de dólares en efectivo. Necesito, Don Corleone, a todos esos políticos que usted carga en el bolsillo como si fueran centavos", suplicaba Virgil Sollozzo al mítico personaje de El Padrino interpretado por Marlon Brando. Una nueva concentración asoma entre el anticipado calor veraniego y el asfalto de la capital, las rojigualdas tiñen las calles colindantes a Plaza de España mientras fieles y afines al Partido Popular claman en contra del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. 'Mafia o democracia' ha sido el eslogan escogido por Génova para señalar el camino de la manifestación de este domingo en la que el presidente popular intentará que la presión social haga caer Moncloa. Suena Nino Rota en Madrid.

Se trata de la sexta ocasión en la que los populares salen a la calle bajo la premisa de "defender los valores que inspiran la democracia ante la gravedad de la situación". "Ellos son capaces de lo peor y nosotros tenemos que ser capaces de lo mejor. Ellos juegan a tener a una España anestesiada con escándalos, y no se lo vamos a permitir. España está cansada, sí, pero no está vencida. España está harta de ellos, pero no está dormida", recitaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para alentar a los suyos a acudir este domingo a las avenidas madrileñas aferrándose al sentimiento nacional. Fuentes del entorno del líder popular afirman a El HuffPost que "la gente que pide más caña, que salga el domingo con nosotros".

"Nunca le digas lo que piensas a alguien fuera de la familia", le decía Corleone a Sonny. El escenario emerge ante escándalos sucesivos que han resquebrajado los cimientos del Gobierno, precisamente donde quiere poner el foco el líder popular. Desde los presuntos casos de corrupción que rodean todo el entramado del 'caso Koldo', la disputa en la Conferencia de Presidentes —que reunió a los líderes autonómicos con el Ejecutivo— o el espectáculo que protagonizaron Leire Díez y Víctor de Aldama en la rueda de prensa ofrecida por la ex militante socialista, donde aseguró que actúo "bajo título personal". Todo ello ha compuesto una imagen en la que desde el PP han dicho 'hasta aquí'. "Si hoy hubiera elecciones, habría cambio de Gobierno. Y eso también lo sabe Sánchez, por eso no piensa dimitir. Cuanto peor, más resistirá", señalan a este periódico fuentes de de la dirección nacional del Partido Popular.

Sin embargo, desde Génova también son conscientes de que la movilización convocada para este domingo tiene dos 'talones de Aquiles' que pueden reducir el impacto esperado. Desde el partido aseguran que esos dos puntos críticos serán las altas temperaturas que protagonizan la capital este fin de semana y que pueden llegar a traducirse en una menor asistencia; y el boicot que está pretendiendo el partido de Santiago Abascal a la manifestación —pese a que se han desmarcado de la misma y no asistirá ningún representante—. "El Partido Socialista ha cruzado todos los límites de la indecencia política y de la inmoralidad. Han comprado gobiernos y apoyos con el dinero y derechos de los españoles", aseguraba Feijóo ante los suyos para motivar la movilización a la que acudirán los dos expresidentes, tanto Aznar como Mariano Rajoy.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una manifestación contra la amnistía en Cataluña. SOPA Images

"Las finanzas son un arma de fuego. La política es saber cuándo apretar el gatillo", le decía Don Lucchesi a Vincent Corleone en El Padrino III. Feijóo ha decidido marcarse un all-in en la jugada de la presión de la calle. Con el rechazo del líder popular a la moción de censura, el descontento ciudadano es la única baza para intentar descabalgar Moncloa de las manos de Sánchez. Para ello, invertirán en autobuses desde diferentes puntos de España para que la capital se llene de gente —no es la primera vez, en otras movilizaciones semejantes también pusieron dinero para el trasporte desde puntos peninsulares—. Fuentes internas de la dirección nacional aseguran que Sánchez está contra las cuerdas según los últimos datos que manejan. "La única baza que tiene el Gobierno es Abascal, intentar polarizar. Pero sacamos 100 escaños a Vox según las encuestas. No hay debate. El PP es el hermano mayor", afirman dando por hecho la hegemonía azul en la derecha.

La perspectiva que manejan les invita al optimismo y a una estrategia de desgaste que ya se lleva produciendo desde hace unos meses. "La derecha está más fuerte en su conjunto que la izquierda hace ahora dos años. Lo dicen encuestas publicadas y también las internas. La distancia entre el PP y el PSOE sigue creciendo y Vox no retrocede, lo que sí hacen Sumar y Podemos", aseguran desde dentro del partido haciendo hincapié en que, según sus cálculos, hace dos años estaban a cuatro escaños de la mayoría absoluta y ahora les sobrarían 18. Por otro lado, la extrema derecha les sigue solicitando una moción de censura cuyo éxito sería una incógnita que recaería en la familia de Junts.

"Algún día, que quizá no llegue nunca, te pediré que hagas algo por mí. Hasta ese día, considera esto como un recuerdo de la boda de mi hija", fue la primera frase de Vito Corleone en El Padrino. Después de más de tres años al frente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo no ha conseguido llegar a la Moncloa. Aterrizó en la dirección del PP para hacer un retorno a las raíces después de que, paradójicamente, Pablo Casado denunciara la corrupción interna del partido —"nunca vuelvas a tomar partido contra la familia", que diría Michael Corleone— . Con su paso, los indultos y la amnistía han sido el principal argumento político para sacar a afiliados y simpatizantes a las calles. Sin embargo, ninguna de las manifestaciones han surgido efecto alguno en las estructuras de mando del país. Ahora, se encomiendan a El Padrino como línea argumental para desacreditar al Ejecutivo. Quién pertenece a cada familia es una incógnita.

La boda de la hija de Vito Corleone fue el punto álgido que inició la primera película de la trilogía. Aquel evento imborrable de 1945 en la residencia neoyorkina de los Corleone que, además de un elemento de unión, fue una muestra de poder. El Congreso Nacional del Partido Popular se celebrará en el mes de julio —entre el 4 y el 6—, pero hasta entonces la hoja de ruta está marcada por la clara intencionalidad de 'placaje y derribo'. Así se tradujo el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Palau de Pedralbes (Barcelona). Durante la reunión que fue protagonizada por varios momentos de tensión, que aglutinaba a los líderes autonómicos y al Ejecutivo, los barones populares manifestaron el deseo de que se convoquen elecciones anticipadas con la respuesta negativa de Sánchez.

Aquel evento del viernes fue sólo la premisa del acontecimiento de este domingo, donde el partido espera enseñar músculo ante la "incapacidad" de Sánchez y en el que ha invertido en trasporte e infraestructura para ensalzar la imagen de la protesta. Todo ello será la traca final antes del Congreso Nacional extraordinario, donde Feijóo será revalidado como líder del Partido Popular—al no tener otro aspirante—, marcará una guía quizá más agresiva de lo que se ha visto en las últimas semanas y cuyo clímax previsiblemente será este domingo en Madrid.