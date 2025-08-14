El PP dice que hay menos medios antiincendios porque no hay Presupuestos y el Gobierno asegura que es mentira

El Gobierno ha tildado de "falsa" la información divulgada por el PP en la que asegura que se han contratado este año 5 aeronaves menos que en otras ocasiones - 42, en lugar de 47 - para la extinción de incendios a causa de la ausencia de presupuestos cuando "la realidad" es que el número asciende a 56.

[Última hora de los incendios, en directo: el fuego arrasa León, Zamora, Ourense y Extremadura sin tregua]

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) respondían así unas declaraciones hechas este jueves por la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ante la sede nacional de ese partido.

Allí Fúnez ha afirmado que la "debilidad", "lejanía" e "insensibilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aislado" en el Palacio de la Mareta , "lastra la seguridad de todos los españoles" en un momento de "crisis incendiaria" con devastadores incendios activos en varias comunidades autónomas.

Entre reproches a Sánchez y su Gobierno, la responsables popular se ha referido un documento del citado ministerio donde se "reconoce que un "factor importante" por el cual este año se han contratado 5 aeronaves menos para la extinción de incendios es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Por ello, el PP ha solicitado la comparecencia urgente de la vicepresidencia tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que dé explicaciones en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados sobre cuáles son los medios que se han reducido por la falta de presupuestos.

Ante esas afirmaciones, fuentes del Miteco han respondido que "la información trasladada hoy por el PP es falsa".

Si bien el PP "asegura que el número total de aeronaves asciende a 42, cinco menos de las que se venían contratando hasta la fecha, la realidad es que el número de aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para esta campaña asciende a 56", han precisado.

Estas fuentes han argumentado que el PP ha utilizado un solo contrato de los varios efectuados por ese ministerio "en el contexto de la campaña de incendios" y que "existe otro contrato de medios aéreos adicional, de 4 ACO, que sumados a los 42 y a los 10 FOCAS propiedad del Estado suman los 56 medios del dispositivo estatal".

Desde Miteco han trasladado que el presupuesto de esa cartera destinado en 2025 a la extinción de incendios forestales "experimenta un incremento del 29 % respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 109,3 millones de euros frente a los 84,4 millones de 2024".

En cuanto a medios aéreos, agregan que "la campaña de invierno/primavera recibió 8 millones de euros (68 % más que en 2024), mientras que la de verano cuenta con 45 millones de euros (un incremento del 11 %)" y que se destinan "3 millones de euros a aviones de coordinación, observación y unidades móviles de meteorología y transmisiones (26 % más), y cerca de 0,5 millones al Programa Nacional de Preparación de Incendios Forestales (un aumento del 16 %)".

"De cara a la campaña de verano 2025 (1 de junio – 31 de octubre), el dispositivo estatal del Miteco estará compuesto por 56 medios aéreos y 10 brigadas helitransportadas de refuerzo (BRIF)", aclaran.

En concreto, el despliegue incluye 10 aviones anfibios de gran capacidad, 5 aviones anfibios de capacidad media, 6 aviones de carga en tierra de capacidad media, 4 aviones de coordinación y observación, 1 helicóptero bombardero pesado, 26 helicópteros medios de transporte y lanzamiento de agua y 4 helicópteros ligeros de transporte y lanzamiento de agua.

Entre otros datos también se destaca el refuerzo de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que dispondrán de 23,7 millones de euros, un 32 % más que en 2024, indican.