Hacienda abre inspección tributaria a Zapatero, su mujer, sus hijas y su socio, Julio Martínez

Hacienda avisó y cuando Hacienda avisa... La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al juez José Luis Calama la apertura de una investigación sobre las obligaciones tributarias de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas y su socio/amigo Julio Martínez Martínez por los datos fiscales entre 2021 y 2025. La vía es independiente a la imputación del exlíder del Gobierno y del PSOE, que ya está bajo investigación judicial por el rescate de Plus Ultra.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dado cuenta del hecho de la información aportada por Hacienda por la apertura de "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" sobre el entorno del expresidente y él mismo.

Según el auto, la investigación de Hacienda, que abarca también a varias personas jurídicas, versará sobre los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

El juez acuerda integrar estas actuaciones en el procedimiento y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal" para que emita un informe al respecto, añade la resolución.

Otra información adelantada por Europa Press da cuenta, a través de una providencia del juez Calama, de que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero en su despacho. Pese a que su secretaria y su portavoz intentaron hacer ver que el valor rondaría los 50.000 euros, peritajes posteriores elevaron el valor potencial a 1,3 millones en una tasación preliminar.

Fuentes del Gobierno han sido las que han confirmado a la citada agencia que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, estaba ultimando los trámites para personarse a través de la Abogacía del Estado. Pocas horas después, llegó la confirmación.

El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa. A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.

Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Al respecto, Rodríguez Zapatero optó por no declarar sobre el asunto de las joyas en su comparecencia ante el juez como imputado por la trama sobre Plus Ultra. Pocas horas antes de su paseíllo judicial, el expresidente reclamó un nuevo aplazamiento de su declaración, esta vez para tener más tiempo para preparar su versión sobre las joyas halladas en su caja fuerte.