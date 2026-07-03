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Hacienda abre inspección tributaria a Zapatero, su mujer, sus hijas y su socio, Julio Martínez
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Hacienda abre inspección tributaria a Zapatero, su mujer, sus hijas y su socio, Julio Martínez

La Agencia Tributaria ha informado al juez Calama, responsable del 'caso Plus Ultra' por el que está imputado tanto Zapatero como sus hijas, así como por el asunto de las joyas en la caja fuerte.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
José Luis Rodríguez Zapatero gesticula durante un mitin del PSOE andaluz
José Luis Rodríguez Zapatero gesticula durante un mitin del PSOE andaluzEuropa Press via Getty Images

Hacienda avisó y cuando Hacienda avisa... La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al juez José Luis Calama la apertura de una investigación sobre las obligaciones tributarias de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas y su socio/amigo Julio Martínez Martínez por los datos fiscales entre 2021 y 2025. La vía es independiente a la imputación del exlíder del Gobierno y del PSOE, que ya está bajo investigación judicial por el rescate de Plus Ultra.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dado cuenta del hecho de la información aportada por Hacienda por la apertura de "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" sobre el entorno del expresidente y él mismo.

Según el auto, la investigación de Hacienda, que abarca también a varias personas jurídicas, versará sobre los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

El juez acuerda integrar estas actuaciones en el procedimiento y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal" para que emita un informe al respecto, añade la resolución.

Otra información adelantada por Europa Press da cuenta, a través de una providencia del juez Calama, de que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero en su despacho. Pese a que su secretaria y su portavoz intentaron hacer ver que el valor rondaría los 50.000 euros, peritajes posteriores elevaron el valor potencial a 1,3 millones en una tasación preliminar.

Fuentes del Gobierno han sido las que han confirmado a la citada agencia que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, estaba ultimando los trámites para personarse a través de la Abogacía del Estado. Pocas horas después, llegó la confirmación.

El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa. A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.

Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Al respecto, Rodríguez Zapatero optó por no declarar sobre el asunto de las joyas en su comparecencia ante el juez como imputado por la trama sobre Plus Ultra. Pocas horas antes de su paseíllo judicial, el expresidente reclamó un nuevo aplazamiento de su declaración, esta vez para tener más tiempo para preparar su versión sobre las joyas halladas en su caja fuerte. 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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