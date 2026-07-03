Vito Quiles ya no está en búsqueda y captura: la jueza retira su orden de detención tras presentarse en el juzgado

Vito Quiles esquiva la orden de detención. El agitador se ha presentado finalmente en los juzgados, logrando que la jueza retire la orden de detención que ella misma dictó contra el ultraderechista por no comparecer en la causa en la que se le investiga por un presunto bulo.

Según han adelantado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la agencia EFE, la magistrada ha tomado la decisión después de que Quiles se presentara junto a su abogado en el juzgado, se pusiera a disposición judicial y manifestase que se levantara la orden de arresto.

El agitador ultraderechista, al que se le acusa de difundir un bulo al afirmar que un funcionario del Ministerio de Hacienda era asesor de María Jesús Montero y había salido de prisión gracias a ella, ha sido citado como querellado el próximo 20 de julio.

La Policía fue este miércoles a su oficina para arrestarlo, pero el activista no se encontraba allí

La decisión de la jueza llega después de que este miércoles varios agentes de la policía se presentaran en la oficina del agitador ultraderechista para efectuar su arresto. Sin embargo, el activista casualmente no se encontraba allí, por lo que no se le pudo detener. Desde la defensa de Quiles defendieron que el acusado se encontraba en su casa y que iría el jueves a comisaría "para aclarar el asunto". Y así lo hicieron hasta en tres ocasiones.

Sin embargo, tanto él como su abogado se toparon con la negativa de los funcionarios, que le advirtieron que los juzgados se encontraban de guardia y que en el supuesto de que Quiles se presentara allí sería detenido.

Según han explicado fuentes jurídicas a EFE, la jueza tuvo que pasar el día en los calabozos tomando declaraciones a varios detenidos y, tal y como ha señalado, no podía tramitar asuntos ordinarios de manera habitual. Sí que ha podido atenderle en persona este viernes, jornada en la que se le ha retirado la orden de detención finalmente.

El agitador ha escrito un mensaje este viernes en su canal de Instagram donde ha confirmado que se presentará a las cinco de la tarde junto a su abogado a los juzgados de Plaza de Castilla, donde no podrá ser detenido tras la decisión de la jueza.