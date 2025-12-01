El PP mete a Mazón como portavoz en una comisión de Les Corts para ganar 634 euros más al mes

El todavía presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la DANA.

Carlos Mazón dimitió hace un mes como presidente de la Generalitat Valenciana, pero decidió aferrarse a su acta de diputado en Les Corts. Y todo para seguir cobrando un sueldo público (que ahora es de 54.824 euros al año) y seguir siendo aforado, lo que impide que pueda ser citado por la jueza de Catarroja que investiga la gestión política de la DANA.

El PP valenciano ha decidido, eso sí, "aliviar" la decepción de Mazón por dejar de ser presidente enchufándole un plus a su sueldo de 634 euros al mes. Para ello, le ha nombrado miembro y portavoz de la Comisión de Reglamento de las Corts. En total, un añadido de 8.879 euros brutos al mes que se suman a los 54.824 de los que ya goza como diputado autonómico.

Con este incremento, Mazón cobraría ahora 4550 euros brutos al mes. Dentro de ese sueldo se incluye los 957 euros mensuales que percibe al tener como lugar de residencia Alicante, a más de 100 kilómetros de la sede parlamentaria en València.

"Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón, le oremia haciéndole Portavoz de la Comisión de Reglamento. Todo para que pueda cobrar un plus salarial (634 euros al mes). Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la DANA", ha escrito el diputado socialista, José Muñoz.

Lo más estrambótico es que Mazón cobrará ese plus sin prácticamente trabajar más. Según señala el diario Levante, la comisión de reglamento a la que ahora va a pertenecer el expresidente de la Generalitat no se ha reunido ni una sola vez en los más de dos años de legislatura que ya han transcurrido.

Dicha comisión está formada actualmente por 18 diputados (3 de Vox, 8 del PP, 4 del PSOE y 3 de Compromís).